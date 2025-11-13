快訊

法式可頌變港點！點點心5大新菜翻玩港味 「XO醬燒賣可頌、豬仔麻糬綠豆糕」吸睛創意爆棚

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
點點心玩轉港式經典。圖／緯豆集團提供
法式可頌港點了！　點點心推5大新品，這回以「港式經典新演譯」為主題，推出結合法式、湘式與港式靈魂的5大新品，從主食、港點到茶飲一次全包，全新菜單讓饕客體驗前所未有的「港味新吃法」。

● XO醬燒賣可頌

將經典燒賣與法式可頌結合，外酥內嫩、鹹香微辣，佐上特製XO醬美乃滋，層次豐富又不膩口。

點點心玩轉港式經典。圖／緯豆集團提供
● 豬仔麻糬綠豆糕

綠豆糕化身萌系豬仔造型，外層細緻綿密、內餡Q彈麻糬超療癒，是甜點控必拍款。

點點心玩轉港式經典。圖／緯豆集團提供
● 和牛牛肉丸

選用M8+澳洲和牛製成，肉質軟嫩多汁，搭配港式喼汁與豆腐皮，濃郁又滿足。

點點心玩轉港式經典。圖／緯豆集團提供
● 湘辣鳳爪煲

與集團品牌「炒湘湘」聯名，融合湘式麻辣與港式滷煲，鳳爪軟Q入味、香辣過癮，全台14間限定門市供應。

點點心玩轉港式經典。圖／緯豆集團提供
● 茉莉金桔綠茶

以茉莉綠茶為基底，融合金桔微酸與果香甜韻，清爽解膩，是搭配港點的完美茶飲。

點點心玩轉港式經典。圖／緯豆集團提供
點點心這波新品展現了品牌一貫的「玩味精神」，讓年輕族群在享受熟悉港味，即日起快揪朋友到全台點點心門市開吃、拍萌照吧！

