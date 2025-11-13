才開南港2號店！ 日式炭火漢堡排「米與多蜜」1號店11／25熄燈

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝米與多蜜臉書粉專
圖／翻攝米與多蜜臉書粉專

漢堡排控不捨！日本人氣炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，自2023年登台以來，以香氣濃郁的多蜜醬和現煎手作漢堡排擄獲不少饕客，近日官方宣布，位於台北東興路的1號店即將在11月25日正式熄燈，全台僅剩南港LaLaport店持續營業了。

圖／米與多蜜提供
圖／米與多蜜提供

「米與多蜜」由聲寶旗下頑味國際餐飲代理引進，首家店於2023年1月落腳台北市松山區東興路，以「日式炭火現煎漢堡排」為招牌主打，提供結合和洋食元素的套餐，份量與風味都深受上班族與家庭客喜愛。

「米與多蜜」透過臉書社群公告指出，東興店將於11月25日結束營業，感謝過去一年多來支持的每一位顧客，也強調「這不是結束，而是換個地方再次迎接您」，邀請粉絲轉戰南港店繼續品味這份專屬「你與多蜜」的溫度。

圖／翻攝米與多蜜臉書粉專
圖／翻攝米與多蜜臉書粉專

米與多蜜在今年5月進駐南港LaLaport開出2號店，延續品牌一貫的職人精神，延續72小時熬煮「多蜜醬」風味，堅持店內漢堡排選用美國牛與台灣黑豬肉黃金比例製作。雖然東興店即將熄燈，但品牌仍在南港持續營業，粉絲可到LaLaport門市繼續品嚐這份日式經典美味。

漢堡排 米與多蜜 LaLaport
