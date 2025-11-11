吃串燒狂加碼！ 普發1萬放大術 柒息地「抽iPhone」、⼀鷺居酒屋「買5千送5千」

普發1萬衝這波狂加碼！連鎖居酒屋品牌「柒息地串燒居酒屋」推出超狂的「一萬元放大術」活動，不僅消費就能抽iPhone 17，還有滿千送百回饋；另一品牌「一鷺炭火燒鳥工房」更直接祭出「買5千送5千」方案，萬元變兩萬元價值，年底聚餐靠它了！

柒息地吃串燒抽iPhone！

圖／柒息地串燒居酒屋

自11月14日至明年1月15日，凡於全台「柒息地串燒居酒屋」單筆消費滿600元（折扣後計算），即可獲得「iPhone抽獎券」乙張。品牌將於1月22日進行直播抽獎，全程律師公證，抽出三位幸運得主，包括一支iPhone 17 Pro（256G）與兩支iPhone 17（256G），讓民眾有感「吃宵夜也能變成投資」！

抽手機之外，柒息地同步推出「滿千送百」活動，只要單筆消費滿1,000元，即可獲得100元優惠券一張，可於下次內用或外帶折抵使用。

圖／柒息地串燒居酒屋

．活動門市：全台柒息地串燒居酒屋

．活動期間：114年11月14日～115年1月15日

．抽獎日期：115年1月22日（週四）

．抽獎方式：直播抽出三位幸運得主，全程律師公證。

5千變1萬！一鷺炭火燒鳥工房 加碼翻倍送

圖／翻攝一鷺炭火燒鳥工房臉書

人氣居酒屋品牌「一鷺炭火燒鳥工房」也加入「普發金放大術」行列，推出買5,000送5,000活動。凡購買5,000元現金折價券，就能再拿到等值的「串燒豪邁現金回饋商品券」，相當於5,000元變10,000元價值，可一次解鎖多種招牌菜色。

活動自11月12日起至12月31日開放購買，商品券可兌換至2026年6月30日止，兌換商品限內用。像是招牌黃金山藥砂鍋雞湯、和牛牛舌香腸、唐揚炸雞、野菜三兄弟組合等通通入列；到堇楽野菜肉卷居酒屋也可兌換豚五花金針卷、糖心蛋卷等人氣串燒，讓普發金吃出翻倍價值！

圖／翻攝一鷺炭火燒鳥工房臉書

一鷺炭火燒鳥工房門市

．台北松江本店｜中山區民權東路二段152巷1號

．台北大直旗艦店｜中山區植福路217號1樓

．台北堇楽野菜肉卷居酒屋｜大同區承德路一段1號4樓

．台中中興店｜西區中興街120號

．台中南屯店｜南屯區南屯路二段458-1號

