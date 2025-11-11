快訊

診間揮刀攻擊輔大名醫暨前校長江漢聲 男遭警逮怒吼畫面曝光

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

吃串燒狂加碼！ 普發1萬放大術 柒息地「抽iPhone」、⼀鷺居酒屋「買5千送5千」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／柒息地串燒居酒屋、一鷺炭火燒鳥工房
圖／柒息地串燒居酒屋、一鷺炭火燒鳥工房

普發1萬衝這波狂加碼！連鎖居酒屋品牌「柒息地串燒居酒屋」推出超狂的「一萬元放大術」活動，不僅消費就能抽iPhone 17，還有滿千送百回饋；另一品牌「一鷺炭火燒鳥工房」更直接祭出「買5千送5千」方案，萬元變兩萬元價值，年底聚餐靠它了！

柒息地吃串燒抽iPhone！

圖／柒息地串燒居酒屋
圖／柒息地串燒居酒屋

自11月14日至明年1月15日，凡於全台「柒息地串燒居酒屋」單筆消費滿600元（折扣後計算），即可獲得「iPhone抽獎券」乙張。品牌將於1月22日進行直播抽獎，全程律師公證，抽出三位幸運得主，包括一支iPhone 17 Pro（256G）與兩支iPhone 17（256G），讓民眾有感「吃宵夜也能變成投資」！

抽手機之外，柒息地同步推出「滿千送百」活動，只要單筆消費滿1,000元，即可獲得100元優惠券一張，可於下次內用或外帶折抵使用。

圖／柒息地串燒居酒屋
圖／柒息地串燒居酒屋

．活動門市：全台柒息地串燒居酒屋

．活動期間：114年11月14日～115年1月15日

．抽獎日期：115年1月22日（週四）

．抽獎方式：直播抽出三位幸運得主，全程律師公證。

5千變1萬！一鷺炭火燒鳥工房 加碼翻倍送

圖／翻攝一鷺炭火燒鳥工房臉書
圖／翻攝一鷺炭火燒鳥工房臉書

人氣居酒屋品牌「一鷺炭火燒鳥工房」也加入「普發金放大術」行列，推出買5,000送5,000活動。凡購買5,000元現金折價券，就能再拿到等值的「串燒豪邁現金回饋商品券」，相當於5,000元變10,000元價值，可一次解鎖多種招牌菜色。

活動自11月12日起至12月31日開放購買，商品券可兌換至2026年6月30日止，兌換商品限內用。像是招牌黃金山藥砂鍋雞湯、和牛牛舌香腸、唐揚炸雞、野菜三兄弟組合等通通入列；到堇楽野菜肉卷居酒屋也可兌換豚五花金針卷、糖心蛋卷等人氣串燒，讓普發金吃出翻倍價值！

圖／翻攝一鷺炭火燒鳥工房臉書
圖／翻攝一鷺炭火燒鳥工房臉書

一鷺炭火燒鳥工房門市

．台北松江本店｜中山區民權東路二段152巷1號

．台北大直旗艦店｜中山區植福路217號1樓

．台北堇楽野菜肉卷居酒屋｜大同區承德路一段1號4樓

．台中中興店｜西區中興街120號

．台中南屯店｜南屯區南屯路二段458-1號

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

居酒屋
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

7-ELEVEN門市設置「防颱專區」！指定泡麵、瓶裝水、電池皆有限時優惠

因應鳳凰颱風來襲，全台7-ELEVEN門市設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品（電池、...

丼飯買1送1！三商鮮五丼「買唐揚親子丼套餐送牛丼」還有四天 最高現省140元

丼飯買1送1！三商餐飲首家日式丼飯品牌「三商鮮五丼」推出雙11買一送一優惠，兩份主餐、副食與飲料只要235元就能吃飽飽。

初魚「198元爽吃黑鮪魚、和牛」！撈王「4人同行88折、板腱牛買1送1」

豊漁餐飲集團迎來品牌創立十週年，集結旗下「初魚鮨」、「初魚鉄板料亭」、「季樂和牛鐵板燒」、「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚...

吃串燒狂加碼！ 普發1萬放大術 柒息地「抽iPhone」、⼀鷺居酒屋「買5千送5千」

普發1萬狂加碼！ 柒息地放大術「抽iPhone」 ⼀鷺居酒屋「買5千送5千」

第二人1111元再免服務費！ 六福萬怡敘日Buffet「雙11快閃特惠」 干貝、雪蟹無限吃到爽

爽嗑干貝、雪蟹！ 六福萬怡敘日「雙11快閃Buffet特惠」 第二人1111元再免服務費

吃得到3隻「6兩重大閘蟹」！壽司芳「大閘蟹套餐」滿滿都是蟹肉＋蟹膏

秋蟹的季節到來，連續多年獲得米其林一星的「壽司芳」，今秋延續歷年傳統，再度推出秋季限定的「大閘蟹套餐」，以大閘蟹的蟹肉、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。