20家up「雙11優惠」懶人包！ 手搖買11送11、披薩.蛋撻11元 速食+餐廳+飲料「買一送一」

全台吃貨最期待的「雙11購物節」，不只網路埋單，還能美食吃到爽！一口氣整理超過20家速食、飲料、餐廳品牌祭出限時優惠，有「買一送一」、「11元起」，披薩、炸雞、蛋撻、薯條全都有，還有手搖飲品牌狂推「買11送11」等加碼活動，一起來追！

|速食|

● 麥當勞

麥當勞推出「歲末雙享祭」。圖／麥當勞提供

即日起推出「歲末雙享祭」優惠券，主打飲品買一送一、經典雙享99元（大薯、雞腿、雞塊任選兩件）、早餐雙享59元起，想更划算還可選雙人餐209元起，每人約百元就能爽吃主餐、雞塊和飲料。

● 肯德基

肯德基雙11使用「PK雙饗卡APP」搶「原味蛋撻」11元。圖／肯德基提供

肯德基同步在「PK APP」祭出雙11神券，原味蛋撻只要11元，青花椒咔啦雞腿堡XL餐降價至111元（原價253元），再加上薯條與QQ球買一送一優惠，根本吃爆！

● 必勝客

圖／必勝客提供

11月7日、11日、14日早上10點開搶「PK雙饗卡APP」超值券，6吋披薩只要11元、9吋披薩111元、大披薩199元，還有副食雞軟骨、玉米濃湯也「買一送一」，外帶族一定要搶。

● 拿坡里披薩．炸雞

拿坡里披薩．炸雞推出披薩、炸雞桶限時優惠。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

至11月23日前限時優惠，大披薩、6塊炸雞或烤雞一律199元（原價390元），等於半價爽吃。再加價30元還能升級「咔滋雞腿桶」。

● 頂呱呱

「頂呱呱」推出「雙11狂炸桶」優惠價449元。圖／頂呱呱提供

11月7日至16日開吃！「雙11狂炸桶」含雞腿、炸雞、呱呱包與可樂一瓶，只要449元（省105元）。地瓜薯條、波浪薯條、辣味雞翅通通買一送一。

「三商炸雞」推出「買5送5」。圖／三商餐飲提供

至11月12日，買5隻雞腿送5塊腿排（原價675元）、「10隻青花椒脆皮二節翅」特價99元！消費滿448元再贈煉乳銀絲卷，限內用或外帶。

● 漢堡王

圖／漢堡王提供

11月7日至20日限時，地瓜薯條買一送一，雙堡組合111元起（火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡），想升級還有雙層華堡組合199元。

● 摩斯漢堡

餐點示意圖。圖／摩斯漢堡提供

至11月30日祭出多重優惠，冰紅茶加購只要11元、珍珠堡套餐79元起。蒟蒻禮盒網購買一送一還享免運宅配，甜控必收！

● 繼光香香雞

圖／繼光香香雞提供

11月7日至16日限定，消費滿111元可11元加購甜心地瓜球或卡滋脆餅，田字薯餅、甜不辣買一送一，小點控開吃！

● bb.q CHICKEN

圖／bb.q CHICKEN提供

韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN歡慶六週年，全品項炸物平日+1元多1件、假日第二件半價，還送88元炸物、煉乳哆波吉等好康。

|餐廳|

● 福勝亭

圖／三商餐飲提供

11月4日至12日連9天，出示活動畫面即可享定食優惠，「開運豬排定食＋芝麻牛蒡」只要199元，雙人餐399元，還附白飯、味噌湯吃到飽！

● 舞古賀鍋物

圖／舞古賀鍋物提供

響應「台灣雙胞胎日」，火鍋品牌「舞古賀鍋物」於11月8日至11日推出「黑毛豬肉套餐買一送一」，限定高雄華榮店，雙胞胎出示證件即可享優惠，超值又暖心！

|手搖飲|

●迷客夏

圖／迷客夏提供

11月11日限定「買11送11」，11月12日至18日買3杯桂香新品送「桂花香氛片」；指定系列還能免費加料桂香粉粿。

●可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶官網

Uber Eats外送買「半熟烏龍冷露」送「輕纖穀奈茶」，11月4日至16日門市購買半熟烏龍系列「第二杯6折」。

●麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供

11月11日前Uber Eats買「橙香紅萱」享買一送一，還送雙杯保冷袋。

●CoCo都可

圖／CoCo都可提供

foodpanda上買「粉角奶茶」、「QQ奶茶」享買一送一；momo購物網同步開搶限量券。

●UG Tea

UG首度進駐苗栗頭份，並開設台北石牌店。圖／UG提供

雙店開幕同慶，雙11期間台北石牌門市至11月19日，不限金額消費贈送「品牌保冷袋」乙個；苗栗頭份門市試營運，至11月9日「三窨十五茉純茶買一送一」。

●85℃

圖／85℃提供

11/11當天5款飲品包含香草風味拿鐵、榛果風味拿鐵、特皮Q奶茶、蕎麥奶茶和蕎麥冬瓜，享買2送1，寄杯最高省1,050元。

●COZY TEA御私藏

圖／御私藏提供

11/11限定「蕎麥茶買一送一」，雙胞胎同行全品項再加碼買一送一。

●大苑子

柳丁綠。圖／大苑子提供

「柳丁綠」活動開跑，買2杯即可獲抽獎券，有機會中獎再喝免費！

