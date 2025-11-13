快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

捲入謝侑芯猝死命案…黃明志獲保釋暴瘦露面 15年女友身影曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

超完美防守！ 宜蘭冬山整片泡水 唯獨「這間行館」防水閘門神救援

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa臉書
圖／翻攝宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa臉書

在鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來的豪雨重創下，冬山鄉不少地區一夜之間成了水鄉澤國。然而，在一片汪洋之中，竟有一座旅宿奇蹟地「完美防守」。原來是，宜蘭知名度假行館「泉月樓行館」靠著超強防水閘門成功擋下洪水！

鳳凰颱風帶來的暴雨連日猛灌下，使得蘇澳與冬山一帶成為重災區，道路與田地全被淹沒，不過，位於冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」卻靠著提早啟動防災措施、架起防水閘門，整棟建築與園區依舊屹立不搖，成為洪水中唯一的一片「水中淨土」。

圖／翻攝宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa臉書
圖／翻攝宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa臉書

館方透露，本月11日晚間約下午5點半開始出現積水，工作人員立刻啟動防水機制，僅花10分鐘完成閘門架設，隨著水位持續上升，閘門發揮關鍵防線作用，成功將水擋在門外。並在社群平台上分享防水成果影片，颱風夜當晚環顧行館內部乾爽整潔、燈光溫暖，但鏡頭一靠近防水閘門，只見外頭積水已高達半層樓，畫面對比極度震撼！

網友紛紛在貼文下留言驚呼：「這根本是兩個世界」、「宜蘭真的很需要這種防水閘門！」、「好強大！值得了」、「終於看到人被防水閘門救了一命，太棒了！」

宜蘭「泉月樓行館」開業7年來深受旅客喜愛，佔地約3,000坪，僅15間客房，建築採三合院概念設計，由於位於冬山武淵低窪地區，業者在建造初期就考量到防洪風險，特別加入防水閘門與防災規劃，這次颱風來襲終於派上用場，讓旅宿不僅保住設備與車輛，也讓房客安心度過颱風夜。

圖／翻攝宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa臉書
圖／翻攝宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa臉書

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

宜蘭旅遊 泉月樓行館
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

超完美防守！ 宜蘭冬山整片泡水 唯獨「這間行館」防水閘門神救援

在鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來的豪雨重創下，冬山鄉不少地區一夜之間成了水鄉澤國。然而，在一片汪洋之中，竟有一座旅宿奇蹟地「完美防守」。原來是，宜蘭知名度假行館「泉月樓行館」靠著超強防水閘門成功擋下洪水！

「2025士林官邸菊展」月底登場！漫遊花海，還有15個展區免費看與香氛體驗

秋意正濃，台北一年一度的花季盛典再度繽紛登場！「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園盛大開展，今年以「藝菊圓夢」為主題，邀旅人化身逐夢者，一同走進由菊花與藝術交織的夢幻國度。本次展覽匯聚15個風格各異的主題展區，結合園藝職人與跨界藝術家的創意巧思，從花藝設計到裝置藝術皆展現層次豐富的視覺震撼，打造出秋冬最夢幻的城市花旅。

全台最大「玫瑰森林」秋日花季來了！免門票拍爆「四色蔓玫花海」 還有「泥作小屋、鏡面水池」回訪Ｎ次都必拍

秋季玫瑰季來了！全台最大「玫瑰花園」將迎來蔓玫盛放，最佳賞花期曝光，免費入園開拍今秋必訪最美花園！

台灣首站搶先看！ 「Hello Kitty 50週年特展」登信義A11 粉紅夢幻造景、7大必拍亮點、入場送「台灣限定透卡」

海外首展在台！ Hello Kitty 50週年特展登信義A11 粉紅夢幻造景、7大必拍亮點、入場送「台灣限定透卡」

133間房費全免！煙波飯店地下室淹水：「泡水車輛全力理賠」

受到鳳凰颱風影響，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室淹水，約三十多台車泡在水中，業者今（12日）表示，昨天入...

住進夢幻森林泡湯去！ 花蓮蝴蝶谷新飯店「1泊3食8888元起」 再送森林遊樂區門票

住進夢幻森林泡湯去！花蓮蝴蝶谷新飯店「一泊三食8888元起」 再送森林遊樂區門票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。