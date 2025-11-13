聽新聞
超完美防守！ 宜蘭冬山整片泡水 唯獨「這間行館」防水閘門神救援
在鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來的豪雨重創下，冬山鄉不少地區一夜之間成了水鄉澤國。然而，在一片汪洋之中，竟有一座旅宿奇蹟地「完美防守」。原來是，宜蘭知名度假行館「泉月樓行館」靠著超強防水閘門成功擋下洪水！
鳳凰颱風帶來的暴雨連日猛灌下，使得蘇澳與冬山一帶成為重災區，道路與田地全被淹沒，不過，位於冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」卻靠著提早啟動防災措施、架起防水閘門，整棟建築與園區依舊屹立不搖，成為洪水中唯一的一片「水中淨土」。
館方透露，本月11日晚間約下午5點半開始出現積水，工作人員立刻啟動防水機制，僅花10分鐘完成閘門架設，隨著水位持續上升，閘門發揮關鍵防線作用，成功將水擋在門外。並在社群平台上分享防水成果影片，颱風夜當晚環顧行館內部乾爽整潔、燈光溫暖，但鏡頭一靠近防水閘門，只見外頭積水已高達半層樓，畫面對比極度震撼！
網友紛紛在貼文下留言驚呼：「這根本是兩個世界」、「宜蘭真的很需要這種防水閘門！」、「好強大！值得了」、「終於看到人被防水閘門救了一命，太棒了！」
宜蘭「泉月樓行館」開業7年來深受旅客喜愛，佔地約3,000坪，僅15間客房，建築採三合院概念設計，由於位於冬山武淵低窪地區，業者在建造初期就考量到防洪風險，特別加入防水閘門與防災規劃，這次颱風來襲終於派上用場，讓旅宿不僅保住設備與車輛，也讓房客安心度過颱風夜。
