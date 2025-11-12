南投、台東人準備吃烤雞！ 預言颱風假失準「烤雞特攻隊」認賠 加碼送出200隻烤雞

「雞」不可失！ 鳳凰颱風讓全民昨(11)日緊盯「會不會放颱風假」消息，有連鎖品牌桶仔雞業者，在臉書發下豪語，預言9縣市週三（12日）都會放假，還霸氣表示若預測失準，就請吃100隻烤雞，結果預言失敗了，今(12日)中午，終於等到老闆公佈「烤雞發送地點」，讓預言失準的南投、台東朋友搶先吃烤雞囉！

烤雞特攻隊高屏嘉義店11日凌晨在臉書發文，寫下「彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮這週三都會放颱風假」，還加碼承諾「如沒全放就罰我請吃100隻烤雞」。豈料一早颱風路徑改變、強度減弱，部分縣市宣布「照常上班上課」，讓預言瞬間破功。

圖／翻攝烤雞特攻隊 高屏嘉義店臉書

業者也在文中幽默表示：「雞知道自己要被吃，現在慌張地走來走去，完全無心吃飼料」，逗笑大票網友。隨著預言失敗，業者深夜再度發文：「今夜我想靜靜……明天睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞」

留言區瞬間被洗版，網友紛紛留言敲碗「等吃雞」、「高雄排隊+1」、「嘉義+1」、「請沒放假的南投、台東鄉親吃吧」。許多網友留言表示：「就算預測錯，也太可愛了」、「老闆好有誠意」、「颱風沒放假，還能吃雞超開心！」

圖／翻攝烤雞特攻隊 高屏嘉義店臉書

老闆終於公布最新發放地點，提到「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責」，將於兩地各放生100隻烤雞，超誠意加碼共200隻烤雞！11/15於南投市慶興宮12:00、13:00發放各50隻；11/22於台東市娜路彎大酒店斜對面7-11豐喜門市，15:00共放送100隻。南台灣的朋友，免費吃烤雞囉！

