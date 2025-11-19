台南最夢幻耶誕地標！新光三越「12米高耶誕樹」今點燈 不只燈光秀 「5大看點」每日這時點亮夜晚
台南最夢幻耶誕地標！新光三越台南小北門店「12米高耶誕樹」閃亮登場，集結「5大亮點」並於今(19)日點燈，耶誕氛圍已就位！
新光三越台南小北門店打造最夢幻耶誕地標，除了焦點「12米高耶誕樹」外，還結合實體列車裝置，化身台南規模最大、最具特色的「耶誕暖心列車」主題布置；另外，還有以清新綠、溫潤白、低調金三色為主調的「耶誕光暈」、南國冬夜限定的燈海廊道「耶誕光之海」，以及獨家設計的小北門限定屋簷雪光與周邊的沉浸式雪景燈光。
而今(19)日則將啟動點燈晚會，想要朝聖建議17:00至現場等候，迎接台南最耀眼的年末節慶地標。後續雪花秀、燈光秀則於每日17:00起開始，每30分鐘一次。
新光三越台南小北門店 耶誕樹展期資訊
地址：台南市北區西門路四段135號
百貨營業時間：11:0-22:00
耶誕樹點燈晚會：2025/11/19 18:00
耶誕樹展期：2025/11/19～2026/1/4
耶誕樹亮燈時間：17:00-22:00
雪花秀：每日17:00-21:00（30分鐘一次）
燈光秀：每日17:00-10:00（30分鐘一次）
耶誕列車搭乘注意事項：
活動日期：2025/11/19～2026/1/4 11:00-21:30（約3分鐘繞二圈）
12歲以下以及11/12月生日的小朋友，出示證件可搭乘一次；新辦新光三越成為小北門店會員可搭乘一次
