「勤美草悟聖誕村」開幕時間曝！「7公尺耶誕樹」與數十萬光點步道一定要打卡

台中草悟道的冬季散步路線即將再添亮點！「勤美草悟聖誕村」預計在11月21日登場，活動一路延續到明年1月5日，以城市生活與節慶氛圍融合為核心，擴大串聯勤美誠品綠園道、PARK2草悟廣場、金典綠園道商場及勤美術館周邊據點。今年的主題視覺以象徵能量累積的層層堆疊形式呈現，讓人走入場域時，就能感受到屬於城市冬季的慢速溫度。

入夜後的草悟道將呈現截然不同的景色。今年亮點「光之道 Sparkling Lane」以大規模燈景鋪展約250公尺散步動線，數十萬點光源在綠蔭與建築間流動，漫步其間彷彿置身城市冬季微光森林。動線自台中勤美洲際酒店一路延伸至勤美術館，再從此延展至金典綠園道商場，讓旅人能在步行中欣賞連續而不斷裂的節慶城市街景。

圖／業者提供

圖／業者提供

每年備受關注的耶誕樹也將換上新樣貌。今年的裝置以冬季白雪為靈感，約七公尺高，設置於勤美誠品前。活動期間每日傍晚六點至九點，將在整點時段帶來短暫飄雪特效，讓城市街道出現專屬冬季的浪漫片刻，成為適合拍照與散步的夜景新地標。

圖／業者提供

而去年度深受參與者喜愛的「禮物交換體驗」今年則以雙據點形式回歸，準備一份約五百元的禮物與陌生人交換心意。而金典館區推出「WONDERMINE 礦坑」互動遊戲，以探索方式決定獲得哪一份禮物；而勤美誠品館則透過匿名交換與互動科技，讓參與者收到帶有訊息與故事的節日祝福。此外，現場也預計陸續加入具風格性的香氛、時尚、美妝品牌精選禮物，為體驗增添驚喜感。今年冬天，不必遠行，趕快揪團親朋好友在台中草悟道感受耶誕氛圍吧！

