「2025屏東聖誕節」超大聖誕樹搶先看！還有燈光秀與「飄雪活動」時間1次看

冬季腳步悄然靠近，屏東再度以暖陽與節慶光影迎接年末！「2025屏東聖誕節」將於 2025年11月28日（五）至2026年1月4日（日） 浪漫展開，今年以屏東公園與周邊街區為核心，打造光影散策路線，讓旅人能在溫暖南國也感受北國聖誕氣氛。每日 17:30～22:00 點亮燈景，踏入夜幕時刻即彷彿走入童話故事，成為南台灣冬季最具代表性的節慶活動之一。

圖／取自屏東聖誕節官網

今年的光影設計以「冬日精靈·星願旅途」為主題，規劃多組沉浸式燈光展演，並依時段輪替登場。其中，自 18:00 起啟動首場展演、每場約 3 分鐘，讓遊客可在園區散步時不斷遇見驚喜。展演節奏如下：屏東公園主燈「聖誕派對」每30分鐘1場；屏東車站主燈「星願聖誕樹」每15分鐘1場；「舞動精靈」每5分鐘1場；「極光之心」每15分鐘1場；「聖誕大道」則每15分鐘展演，假日更將搭配飄雪時段同步呈現。整體路線可自由漫遊，無論停留在哪個角落，都能捕捉光影流動的瞬間。

圖／取自屏東聖誕節官網

圖／取自屏東聖誕節官網

最受期待的「飄雪活動」也於今年夢幻回歸。飄雪地點位於 屏東公園耶林大道，時間為 每週六、日及國定假日 18:00～22:00，並採 每整點 1 場 的方式定時降雪。燈光、音樂與雪景交織出的場景，使整座公園宛如置身北國小鎮，是情侶約會、親子漫步與朋友拍照的必訪時刻。此外，現場亦規劃充滿冬季氣息的市集與小食攤位，適合邊散步邊喝杯熱可可，感受暖冬氛圍。

圖／取自屏東聖誕節官網

圖／取自屏東聖誕節官網

活動地點為屏東縣屏東市公園路（屏東公園週邊），交通上可搭乘台鐵至「屏東站」轉公車步行抵達，自駕旅客則可依現場導引停放於周邊停車場，活動期間部分路段將視人潮實施交通疏導，建議提前查詢動線。無論你想捕捉冬夜燈景、感受飄雪浪漫，或單純享受慢步城市夜色，「2025屏東聖誕節」揪團一起去吧！

2025屏東聖誕節 官網

網址：https://www.amazing-pingtung.com/ptcm

