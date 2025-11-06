南投「立冬追懸日」11／8週末封街登場！ 20分鐘搶拍夕陽蛋黃、50元消費券嗑美食

打卡夕陽蛋黃的機會又來了！ 每年11月「立冬」節氣前後，南投市民族路都會上演一場限定版的浪漫奇景「南投懸日」。今年活動將於11月8日（六）下午3點至5點10分登場，南投市公所還特別封街辦活動、送消費券、舉辦攤車美食市集，讓民眾邊吃美食邊追夕陽。

南投最浪漫夕陽限定登場，金色光芒正巧落在筆直的民族路中央，整條街被染成溫暖橘紅色，宛如置身異國的「曼哈頓懸日」，美得像一幅畫。

圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書

根據南投市市長張嘉哲臉書指出，將在8日下午3點到5點10分，在民族路（從大同街到南陽路）及公園街（從民權街到龍井街）實施封街管制，而今年懸日最佳觀賞時間為下午4點44分至5點4分，只有短短20分鐘能捕捉到最完美畫面！

官方提醒，懸日時太陽光會正對著觀賞者，雖然亮度較弱，但仍可能傷眼，切記不要直視太陽，建議可使用墨鏡或拍照濾鏡輔助欣賞。

今年活動現場還有迷你市集登場，邀請多家餐車、美食攤商進駐，搭配現場音樂表演，營造悠閒又浪漫的氛圍。市公所也準備了限量「50元消費券」讓民眾享用美食，現場免費發送（送完為止）。

