快訊

日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」

全台唯一「動物方城市聖誕樹」！不只免費拍到飽 哈根達斯再加碼「打卡享9折」 點奶昔送「尼克、茱蒂毛絨杯套」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Häagen-Dazs粉專
圖／Häagen-Dazs粉專

尼克、茱蒂都來了！不只威秀獨推《動物方城市2》聯名周邊，捷運中山站更打造了「動物方城市主題聖誕樹」，打卡合照還能享哈根達斯新品9折。

圖／Häagen-Dazs粉專
圖／Häagen-Dazs粉專

電影《動物方城市2》引發話題，台北捷運攜手迪士尼打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，周邊還有療癒造景和主題壁畫可以拍好拍滿，把握與尼克、茱蒂合影的大好機會。

圖／Häagen-Dazs粉專
圖／Häagen-Dazs粉專

圖／Häagen-Dazs粉專
圖／Häagen-Dazs粉專

不僅如此，哈根達斯同樣聯名《動物方城市2》，新推出「動物方城市冰淇淋火鍋」、「尼克．可可酥享奶昔」、「茱蒂．莓好探險奶昔」及「動物方城市蛋糕」，兩款奶昔皆附贈角色款毛絨杯套，數量有限、送完為止。活動部分，即日起於全台哈根達斯門市購買「動物方城市冰淇淋火鍋」即贈互動小卡一張，購買「動物方城市蛋糕」則贈兩張小卡（款式隨機）。

圖／Häagen-Dazs粉專
圖／Häagen-Dazs粉專

此外，哈根達斯更加碼推出「動物方城市主題聖誕樹」打卡優惠，即日起至12/31，於哈根達斯台北南西門市或京站門市出示與「動物方城市主題聖誕樹」的合照，可享哈根達斯動物方城市系列新品9折。詳情依門市現場為準。

圖／Häagen-Dazs粉專
圖／Häagen-Dazs粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

哈根達斯 聖誕樹 奶昔 火鍋 動物方城市 中山站 冰淇淋 熱門打卡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

全台唯一「動物方城市聖誕樹」！不只免費拍到飽 哈根達斯再加碼「打卡享9折」 點奶昔送「尼克、茱蒂毛絨杯套」

尼克、茱蒂都來了！不只威秀推聯名周邊，捷運中山站更打造了「動物方城市主題聖誕樹」，打卡合照還能享哈根達斯9折。

馴鹿甜甜圈爆可愛！ Krispy Kreme「買1盒送1盒」3天限定　Aunt Stella「胡桃鉗倒數月曆」限量1500盒

爆可愛的聖誕甜點，冬日儀式感一次到位！Krispy Kreme端出兩款可愛耶誕甜甜圈，還祭出限時3天「買一盒送一盒」超狂優惠；Aunt Stella詩特莉則帶著全新胡桃鉗主題倒數月曆盒回歸，讓甜點控每天都有甜味驚喜。

小熊軟糖開店了！ 德國「Bären Treff派對熊」台灣首店開幕　35款軟糖自由夾、拍照打卡送貼紙

小熊軟糖開店了！ 德國「Bären Treff派對熊」台灣首店開幕　35款軟糖自由夾、拍照打卡送貼紙

等到「得正」新優惠了！滿額贈「大杯人氣飲品」、滿450再折100 優惠時間、點法搶先公開

得正優惠來了！人氣手搖「得正」即將再推優惠，包含滿額贈新人氣王飲品、滿450現折100等折扣，...

「DQ冰淇淋」菜單曝光！開心果暴風雪、5層疊疊樂甜筒必吃

全球超過7,700間分店的美式冰淇淋「DQ（Dairy Queen）」將於11月18日正式進駐台北101美食街。除了招牌...

日本草莓之王來了！CREMIA「甘王草莓冰淇淋」升級回歸 「香濃草莓+全新貓舌餅杯」即日起限量販售

草莓來了！北海道冰淇淋之神「CREMIA」草莓冰淇淋大升級，「草莓之王+全新餅杯」即日起吃得到，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。