全台唯一「動物方城市聖誕樹」！不只免費拍到飽 哈根達斯再加碼「打卡享9折」 點奶昔送「尼克、茱蒂毛絨杯套」
尼克、茱蒂都來了！不只威秀獨推《動物方城市2》聯名周邊，捷運中山站更打造了「動物方城市主題聖誕樹」，打卡合照還能享哈根達斯新品9折。
電影《動物方城市2》引發話題，台北捷運攜手迪士尼打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，周邊還有療癒造景和主題壁畫可以拍好拍滿，把握與尼克、茱蒂合影的大好機會。
不僅如此，哈根達斯同樣聯名《動物方城市2》，新推出「動物方城市冰淇淋火鍋」、「尼克．可可酥享奶昔」、「茱蒂．莓好探險奶昔」及「動物方城市蛋糕」，兩款奶昔皆附贈角色款毛絨杯套，數量有限、送完為止。活動部分，即日起於全台哈根達斯門市購買「動物方城市冰淇淋火鍋」即贈互動小卡一張，購買「動物方城市蛋糕」則贈兩張小卡（款式隨機）。
此外，哈根達斯更加碼推出「動物方城市主題聖誕樹」打卡優惠，即日起至12/31，於哈根達斯台北南西門市或京站門市出示與「動物方城市主題聖誕樹」的合照，可享哈根達斯動物方城市系列新品9折。詳情依門市現場為準。
