日本草莓之王來了！CREMIA「甘王草莓冰淇淋」升級回歸 「香濃草莓+全新貓舌餅杯」即日起限量販售
草莓來了！北海道冰淇淋之神「CREMIA」草莓冰淇淋大升級，「草莓之王+全新餅杯」即日起吃得到，打卡冬日第一支草莓霜淇淋趁現在！
「CREMIA」粉紅風暴來襲，神級「甘王草莓冰淇淋」升級回歸，嚴選日本福岡縣「草莓之王」搭配以法式貓舌餅為靈感的全新「草莓蘭朵夏餅杯」，打造雙重莓香，粉粉一支讓人少女心噴發，即日起於全台各據點開賣，售價一支150元，售完為止。
嘗鮮別撲空！CREMIA大巨蛋、機捷A12、中友、麗寶門店無販售「甘王草莓冰淇淋」，衝之前要注意囉！
CREMIA 甘王草莓冰淇淋販售資訊
開賣日：即日起～售完為止
售價：150元/支
販售門市：全台CREMIA門店（大巨蛋、機捷A12、中友、麗寶門店除外）
全台門市販售口味表：https://reurl.cc/8b2KNX
