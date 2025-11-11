可不可熟成紅茶「阿芙加朵」開賣！「2門市」限定 開箱「珍珠+冰淇淋+濃香咖啡」絕妙滋味

繼Threads爆紅「咖啡冰淇淋」後，可不可熟成紅茶「白玉阿芙加朵」全新出擊，僅在兩間門市限定販售，高雄人手刀開箱。

期間限定「白玉咖啡雪藏冰淇淋」。圖／可不可熟成紅茶官網

可不可熟成紅茶「咖啡冰淇淋」先前在Threads上引發話題，不少人都相繼朝聖PO文推薦。現在可不可再出新招，推出「白玉阿芙加朵」強勢登陸高雄巨蛋店和高雄新濱町店。可不可「白玉阿芙加朵」由Q彈珍珠搭配香草冰淇淋和濃香咖啡糖液，一口濃醇香，單點售價一份68元。

圖／可不可熟成紅茶粉專

需注意的是，「白玉阿芙加朵」獨立販售，無法加購到飲品中；限門市現場購買，冰品恕不適用環保杯優惠折抵；不適用會員禮物券。

經典不敗「雪藏紅茶」。圖／可不可熟成紅茶官網

可不可熟成紅茶 白玉阿芙加朵販售資訊

販售門市：高雄巨蛋店、高雄新濱町店

售價：單點一份68元

