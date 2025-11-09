星巴克「大杯買1送1」！雙11限定、限時9小時 「冬日最強那堤、星冰樂全系列」都能點

星巴克買一送一！歡慶雙11，星巴克「大杯買1送1」又來了，不論是冬日必喝「太妃核果那堤」，還是變冷也要喝的「星冰樂」統統都能點。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克「歡慶雙11 好友分享日」登場，11/11當日11:00-20:00，至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

同樣值得注意的是，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用，詳情請見官網。

太妃核果風味那堤。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克 歡慶雙11 好友分享日

活動日期：2025/11/11 11:00-20:00

優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

注意事項：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料

