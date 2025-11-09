兩餐「278元吃到飽」到月底！比十週年強 全台6門市「4人同行1111元、單人278元」爽嗑韓式炸雞、自助吧

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
11/11光棍節，韓國年糕火鍋吃到飽兩餐」推出新優惠！全台6家門市限定「4人同行1111元」，單人用餐也有278元活動價，比十週年299元更超值！

雙11即將來臨，「兩餐」自11/11起至11/30，特別推出基本方案「4人同行1111元」活動，1至3人亦有每位278元優惠價，於西門、信義、中壢、新竹、台南、高雄等6家門市開跑，且平假日整天適用，不分時段，其餘門市則維持十週年每位299元（板橋店維持原價每位349元），以上方案需另加10%清潔費。

此外，每人加價100元再升級肉肉吃到飽，同樣暢享經典年糕、炸雞炸物、魚板、韓國泡麵、飲料、霜淇淋等自助吧。需注意的是，4人同行優惠適用於4的倍數；活動期間暫停供應學生方案；不與其他優惠活動併用（壽星優惠除外）；僅限門市現場參與，外帶、外送恕不適用。

兩餐 1111光棍脫單大作戰

活動期間：2025/11/11～2025/11/30

活動門市：西門、信義、中壢、新竹、台南、高雄

優惠內容：【基本方案】4人同行1111元（適用於4的倍數）；1至3人每位278元（原價349元）

備註：每人+100元可升級肉肉吃到飽；需另加10%清潔費；其餘門市維持十週年每位299元（板橋店維持原價每位349元）

