兩餐「278元吃到飽」到月底！比十週年強 全台6門市「4人同行1111元、單人278元」爽嗑韓式炸雞、自助吧
11/11光棍節，韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」推出新優惠！全台6家門市限定「4人同行1111元」，單人用餐也有278元活動價，比十週年299元更超值！
雙11即將來臨，「兩餐」自11/11起至11/30，特別推出基本方案「4人同行1111元」活動，1至3人亦有每位278元優惠價，於西門、信義、中壢、新竹、台南、高雄等6家門市開跑，且平假日整天適用，不分時段，其餘門市則維持十週年每位299元（板橋店維持原價每位349元），以上方案需另加10%清潔費。
此外，每人加價100元再升級肉肉吃到飽，同樣暢享經典年糕、炸雞炸物、魚板、韓國泡麵、飲料、霜淇淋等自助吧。需注意的是，4人同行優惠適用於4的倍數；活動期間暫停供應學生方案；不與其他優惠活動併用（壽星優惠除外）；僅限門市現場參與，外帶、外送恕不適用。
兩餐 1111光棍脫單大作戰
活動期間：2025/11/11～2025/11/30
活動門市：西門、信義、中壢、新竹、台南、高雄
優惠內容：【基本方案】4人同行1111元（適用於4的倍數）；1至3人每位278元（原價349元）
備註：每人+100元可升級肉肉吃到飽；需另加10%清潔費；其餘門市維持十週年每位299元（板橋店維持原價每位349元）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言