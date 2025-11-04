福勝亭「雙11優惠」來了！招牌「豬排定食+小菜」只要199元 雙人餐「2人氣定食+小菜+飲料2杯」現省166元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝、福勝亭提供
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝、福勝亭提供

最高省166元！福勝亭雙11狂歡祭」來了，同步推出單人餐與雙人餐優惠，最低199元開吃炸豬排及小菜。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

福勝亭「雙11狂歡祭」登場，即日起至11/12，至福勝亭門市出示活動截圖，即享單人餐（開運豬排定食+芝麻牛蒡絲）特價199元，或雙人餐（開運豬排定食+和風咖哩雞肉定食+胡麻豆腐+飲料2杯）特價399元，最高省下166元。

福勝亭每份定食均含白飯、味噌湯、日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用飯湯吃到飽，高麗菜絲無限續加。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

值得注意的是，本優惠限內用/外帶，外送不適用；不可與其他門市優惠合併使用。

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

福勝亭 雙11狂歡祭活動資訊

活動期間：2025/11/4～2025/11/12

優惠內容：憑截圖享優惠

單人餐【開運豬排定食+芝麻牛蒡絲】特價199元（原價265元）

雙人餐【開運豬排定食+和風咖哩雞肉定食+胡麻豆腐+飲料2杯】特價399元（原價565元）

備註：活動限內用/外帶，外送不適用；不可與其他門市優惠合併使用

