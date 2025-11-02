超值火鍋「199元吃到飽」！隱藏版連鎖小火鍋「時蔬火鍋料自助吧、超全麵食」無限供應 加10元就有肉肉吃

秋陽灑落在嘉南平原上，稻浪隨風起伏，像一片閃耀的金色海洋。這裡是臺南後壁——全臺數一數二的米倉。而在這片沃土中央，有一座榮獲金牌農村銅牌的聚落——頂長社區（舊稱長短樹）。百年前，村民為了守護家園組成宋江陣；百年後，這份忠義精神化為文化資產，重現在社區的紅磚牆上。頂長人用創新與傳承，讓這座農村重新發光。

2025-11-02 09:01