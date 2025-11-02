超值火鍋「199元吃到飽」！隱藏版連鎖小火鍋「時蔬火鍋料自助吧、超全麵食」無限供應 加10元就有肉肉吃
199元鍋物吃到飽！全台擁有近30家的高CP值小火鍋，限店推出「199元起吃到飽」，時蔬火鍋料自助吧、麵飯、滷鴨血到霜淇淋、各式飲料統統任你吃，網友開箱分享大讚「真是佛心來著」、「CP值無敵了」。
大學生愛店曝光！「巴豆夭百元美味鍋物」在台有數十家門市，總店鄰近嘉義中正大學，特別提供「超值火鍋199元起吃到飽」，素食鍋最低199元起即可享用多種火鍋料、新鮮蔬菜自助吧、麵飯、滷豆腐和滷鴨血、爆米花、霜淇淋與小美冰淇淋等吃到飽，飲品選擇多達18種都可暢飲，無肉不歡最低也僅209元，相當於+10元即有肉片享用，暢吃歡樂自助吧。
其中，麵食部分還有科學麵、王子麵、雞𢇁麵、鍋燒意麵、冬粉等統統無限供應，大大擄獲麵食控的心；同樣也不只有白飯，滷肉飯、蒜蓉豆腐飯都能續到爽，搭配火鍋一整個超滿足。網友在Google評價「店員非常勤快地補菜」、「食材新鮮，口味好吃」、「推薦滷鴨血！超讚」。
巴豆夭百元美味鍋物-總店
地址：嘉義縣民雄鄉公園路266號
營業時間：平日16:00-02:00、假日11:00-02:00
電話：0911077758
