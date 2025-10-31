台南超香黃燜雞！180元自助吧免費吃到飽「老泉城黃燜雞米飯」 一人獨享整鍋都是料

台南美食｜永康美食『老泉城黃燜雞米飯』台南有很多分店的老泉城黃燜雞！主打料多味美黃燜雞/酸菜/叻沙/乾鍋/四川水煮等系列，重點最便宜180元就可以免費吃自助吧（雞湯/飲料/冬瓜檸檬冰沙/白飯/餅乾）通通吃到飽，有興趣的一定要去吃看看。

『老泉城黃燜雞米飯（台南中華店）』位於台南永康最熱鬧的中華路上，隔壁就是麥當勞/光南，店家後方可免費停機車/也有收費停車場。

鮮紅牆與天花板雨傘展現大氣的感覺，環境舒適明亮，一個人來用餐也沒問題！

自助區提供白飯、雞湯、冬瓜檸檬冰沙、梅子醋飲、無糖綠及餅乾，通通讓你吃到飽。

菜單上必點的招牌黃燜雞、海鮮叻沙鍋、乾鍋、酸菜鍋及四川麻辣鍋都各自有擁護者，不管是搭配雞豬牛或者海鮮都是白飯的好朋友。

黃燜雞米飯$190

不管吃幾次都念念不忘的黃燜雞真的很下飯，燜煮過的雞肉不只鹹香入味還特別軟嫩，這一鍋真的可以配好幾碗白飯。

重慶酸菜豬$190

酸菜鍋不一定要搭魚片，搭豬肉也很對味，酸酸辣辣的口感開胃又唰嘴。

南洋雞肉乾鍋 $220

帶點微辣的乾鍋也是白飯殺手，鮮嫩的雞肉搭配小黃瓜、洋蔥及木耳大火快炒保留蔬菜的清脆口感很加分，搭配乾辣椒的香氣吃起來溫和不刺激。

雞肉都是原肉手切，不是冷凍肉片！

海鮮叻沙牛肉 $240

他們家叻沙味是濃郁型！主食+海鮮的海陸雙拼組合，這鍋好香好好吃，感覺改天若出個雙倍肉量會很熱賣！

老泉城黃燜雞米飯

地址：台南市永康區中華路615號

時間：11:00~14:30 / 16:00~24:00

電話：0979271693

文章來源：台南小白 FB：台南小白

