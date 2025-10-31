快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

不手軟！台股尾盤堪比「下墜魔球」 他們賣逾200億元台積電及龍頭股

川普、普亭不會面了？俄堅持烏割地惹怒美方 傳布達佩斯峰會遭取消

聽新聞
0:00 / 0:00

台南超香黃燜雞！180元自助吧免費吃到飽「老泉城黃燜雞米飯」 一人獨享整鍋都是料

台南小白／ 文、圖／小白

udn走跳美食／台南小白

台南美食｜永康美食『老泉城黃燜雞米飯』台南有很多分店的老泉城黃燜雞！主打料多味美黃燜雞/酸菜/叻沙/乾鍋/四川水煮等系列，重點最便宜180元就可以免費吃自助吧（雞湯/飲料/冬瓜檸檬冰沙/白飯/餅乾）通通吃到飽，有興趣的一定要去吃看看。

『老泉城黃燜雞米飯（台南中華店）』位於台南永康最熱鬧的中華路上，隔壁就是麥當勞/光南，店家後方可免費停機車/也有收費停車場。

鮮紅牆與天花板雨傘展現大氣的感覺，環境舒適明亮，一個人來用餐也沒問題！

自助區提供白飯、雞湯、冬瓜檸檬冰沙、梅子醋飲、無糖綠及餅乾，通通讓你吃到飽。

菜單上必點的招牌黃燜雞、海鮮叻沙鍋、乾鍋、酸菜鍋及四川麻辣鍋都各自有擁護者，不管是搭配雞豬牛或者海鮮都是白飯的好朋友。

黃燜雞米飯$190

不管吃幾次都念念不忘的黃燜雞真的很下飯，燜煮過的雞肉不只鹹香入味還特別軟嫩，這一鍋真的可以配好幾碗白飯。

重慶酸菜豬$190

酸菜鍋不一定要搭魚片，搭豬肉也很對味，酸酸辣辣的口感開胃又唰嘴。

南洋雞肉乾鍋 $220

帶點微辣的乾鍋也是白飯殺手，鮮嫩的雞肉搭配小黃瓜、洋蔥及木耳大火快炒保留蔬菜的清脆口感很加分，搭配乾辣椒的香氣吃起來溫和不刺激。

雞肉都是原肉手切，不是冷凍肉片！

海鮮叻沙牛肉 $240

他們家叻沙味是濃郁型！主食+海鮮的海陸雙拼組合，這鍋好香好好吃，感覺改天若出個雙倍肉量會很熱賣！

老泉城黃燜雞米飯

地址：台南市永康區中華路615號

時間：11:00~14:30 / 16:00~24:00

電話：0979271693

文章來源：台南小白 FB：台南小白

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台南美食 海鮮 吃到飽 餅乾 四川

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台南超香黃燜雞！180元自助吧免費吃到飽「老泉城黃燜雞米飯」 一人獨享整鍋都是料

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜永康美食『老泉城黃燜雞米飯』台南有很多分店的老泉城黃燜雞！主打料多味美黃燜雞/酸菜/叻沙/乾鍋/四川水煮等系列，重點最便宜180元就可以免費吃自助吧（雞湯/飲

免費加湯800次喝到飽！「Walking Su 藥膳麻油雞」榮登台南必吃麻油雞 入秋了就是要暖胃又暖心

udn走跳美食／美食探險家Miss V 入秋囉～終於可以吃自己最愛的麻油雞了！ 台南有誰沒聽過～免費加湯800次的麻油雞呢！Walking Su 藥膳麻油雞～榮登台南必吃麻油雞！對於愛喝湯的朋

雲林太陽麻花季情報｜春埔社區「太陽麻」花開成整片詩意風景

沒有擁擠人潮，沒有喧鬧聲音，只有微風吹拂花浪的沙沙聲。這裡，是雲林最安靜也最閃亮的秋日角落。攝影人鏡頭下的太陽麻花田，就像金粉灑落大地。不同角度都有驚喜，低角度能拍出花浪深邃感，遠景則勾勒出鄉村最純粹的線條。

台南花園夜市「每週多開1天」！新亮點「整排美食街」必逛 加碼20週年慶「現賺100元」抄筆記

每週多逛1天！台南花園夜市自10月起加開「週五營業」，還增加了「整排美食街」攤位，再加碼20週年慶回饋「現賺100元」逛吃起來！

最浪漫的鹽之夜！「2025一見雙雕藝術季光雕展」 台南井仔腳夜未眠限時開展

夜幕低垂，鹽田亮了！2025一見雙雕藝術季光雕展演在10月18日正式登場！井仔腳瓦盤鹽田在光與影的流動下化身夢幻舞台，帶領旅人走進雲嘉南最浪漫的鹽之夜。

雲林卡通彩繪村景點！ 四湖「萡子寮喔熊藝術村」 全台第一幅雙面3D畫就在這

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所 位在雲林四湖的萡子寮喔熊藝術村，整個藝術村以萡子寮普天宮為中心，是一個以神明、喔熊等為主題的4D彩繪村，主要以詼諧幽默的角度來詮釋傳統中國神話故事，有別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。