在地老饕才知道的平民美食！ 「60元的牛雜湯」竟然藏身在高雄市區 必點泡菜牛肉&牛筋、牛肉湯

私心覺得這間真的不想分享～雖然是第一次吃，但一吃就愛上。牛肉帶有厚度，但是又好入口，泡菜牛肉更是深得我心！平常對於九層塔的牛肉湯不會特別有愛～唯獨這間王記潮州牛雜～雖然是雙店面，但沒有明顯的大招牌～所以很容易錯過。如果你也是牛肉愛好者，或是特別愛九層塔風味的牛肉湯，怎麼能不來吃吃看呢！

王記牛雜湯 位置

王記潮州牛雜位於高雄市苓雅區福德三路163-2號。介於三多二路與四維路這中間，過了明德街時就可以開始留意囉。開車的朋友可以先找停車格停放～騎機車停放在門口是沒有問題的。

王記潮州牛雜提供戶外用餐區與室內用餐區（有冷氣），炎炎夏日，坐在室內用餐區用餐還是相對舒服點，到店後可以先找座位～再去隔壁櫃台點餐。

王記潮州牛雜 菜單介紹

店內販售的餐點品項滿簡單的，如果人多想要一次品嘗也沒問題，我們這次點了泡菜牛肉、沙茶牛肉、牛筋和白飯。

餐點上桌的速度很快～所以建議一定要先找到位置在點餐，如果想坐室內冷氣房～這點更是重要。

我們本來就想等室內區，結果餐點太快了～只好做戶外。

滿滿一桌，每一樣都很好吃～只有沙茶牛肉我個人覺得比較普通！除了炒牛肉好吃外～牛筋也很推薦，QQ彈彈的，而且一般外面牛筋都不便宜，王記潮州牛雜一份牛筋 60，份量不算少。

牛肉湯～上桌時肉質還略帶粉嫩。

帶有厚度，本來還怕牙口不好會咬得很累，出乎我意料阿～好喜歡，就算是慢慢吃到後面也不會太硬。

小提醒：可以加湯一次喔，愛喝湯的朋友加起來。

泡菜牛肉～推爆。用的是台式泡菜，但是酸度剛剛好，泡菜很脆口～配上牛肉一起入口，超美味，是回訪時一定會再點的品項之一！

滿多人也推薦可以吃牛肉燴飯～如果想吃牛肉燴飯，這樣就可以省略沙茶牛肉了，因為其實是一樣的品項，只是燴飯多了白飯而已。

王記潮州牛雜

地址：802高雄市苓雅區福德三路163-2號

營業時間：10:30~19:30 (星期一公休)

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

