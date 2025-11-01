快訊

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

銅板美食大集合！「士林夜市」必訪小吃清單 選擇更多元

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典！曾同框江啟臣砲轟馬英九

在地老饕才知道的平民美食！ 「60元的牛雜湯」竟然藏身在高雄市區 必點泡菜牛肉&牛筋、牛肉湯

美食探險家Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／美食探險家Miss V

私心覺得這間真的不想分享～雖然是第一次吃，但一吃就愛上。牛肉帶有厚度，但是又好入口，泡菜牛肉更是深得我心！平常對於九層塔的牛肉湯不會特別有愛～唯獨這間王記潮州牛雜～雖然是雙店面，但沒有明顯的大招牌～所以很容易錯過。如果你也是牛肉愛好者，或是特別愛九層塔風味的牛肉湯，怎麼能不來吃吃看呢！

王記牛雜湯 位置

王記潮州牛雜位於高雄市苓雅區福德三路163-2號。介於三多二路與四維路這中間，過了明德街時就可以開始留意囉。開車的朋友可以先找停車格停放～騎機車停放在門口是沒有問題的。

王記潮州牛雜提供戶外用餐區與室內用餐區（有冷氣），炎炎夏日，坐在室內用餐區用餐還是相對舒服點，到店後可以先找座位～再去隔壁櫃台點餐。

王記潮州牛雜 菜單介紹

店內販售的餐點品項滿簡單的，如果人多想要一次品嘗也沒問題，我們這次點了泡菜牛肉、沙茶牛肉、牛筋和白飯。

餐點上桌的速度很快～所以建議一定要先找到位置在點餐，如果想坐室內冷氣房～這點更是重要。

我們本來就想等室內區，結果餐點太快了～只好做戶外。

滿滿一桌，每一樣都很好吃～只有沙茶牛肉我個人覺得比較普通！除了炒牛肉好吃外～牛筋也很推薦，QQ彈彈的，而且一般外面牛筋都不便宜，王記潮州牛雜一份牛筋 60，份量不算少。

牛肉湯～上桌時肉質還略帶粉嫩。

帶有厚度，本來還怕牙口不好會咬得很累，出乎我意料阿～好喜歡，就算是慢慢吃到後面也不會太硬。

小提醒：可以加湯一次喔，愛喝湯的朋友加起來。

泡菜牛肉～推爆。用的是台式泡菜，但是酸度剛剛好，泡菜很脆口～配上牛肉一起入口，超美味，是回訪時一定會再點的品項之一！

滿多人也推薦可以吃牛肉燴飯～如果想吃牛肉燴飯，這樣就可以省略沙茶牛肉了，因為其實是一樣的品項，只是燴飯多了白飯而已。

王記潮州牛雜

地址：802高雄市苓雅區福德三路163-2號

營業時間：10:30~19:30 (星期一公休)

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

牛肉 泡菜 美食 高雄美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

在地老饕才知道的平民美食！ 「60元的牛雜湯」竟然藏身在高雄市區 必點泡菜牛肉&牛筋、牛肉湯

udn走跳美食／美食探險家Miss V 私心覺得這間真的不想分享～雖然是第一次吃，但一吃就愛上。牛肉帶有厚度，但是又好入口，泡菜牛肉更是深得我心！平常對於九層塔的牛肉湯不會特別有愛～唯獨這間王記

高雄咖啡節11月開喝！60家人氣品牌齊聚 冠軍職人現場登場

香氣不只在杯中，更在土地與人之間流動。高雄年度最大咖啡盛事登場！60家品牌、冠軍職人、原鄉咖啡與手作甜點，帶你體驗最有溫度的「高雄味」。

韓國人開的「299元吃到飽」！單人獨食也可以 「韓式部隊鍋、銅盤烤肉」爽嗑 「自助吧暢吃+韓料熟食區」CP值爆表

韓式吃到飽最低299元！高雄有間平價吃到飽，主打韓式火鍋與燒烤一次滿足，熟食區更是集結韓料經典，難怪有網友留下評價「餐點非常對得起價格」、...

高雄住宿提案：百萬夜景飯店、質感設計旅宿、平價住宿推薦

【FunTime小編群】高雄住宿怎麼選？小編這次精選的高雄住宿清單，無論你是想欣賞浪漫夜景、眺望港口海景，還是偏愛質感裝潢設計，這裡通通有！多種不同特色的住宿選擇，不管是想要計畫來場浪漫告白之旅，還是想安排一趟不傷荷包的輕旅行，這篇文章都能幫你找到最適合的住宿地點！

屏東鐵道文化觀光祭11月登場！「百公里鐵道×百種故事」感動滿滿

搭上這班開往回憶的列車吧！「2025屏東鐵道文化觀光祭」將在11月盛大登場，結合百公里鐵道風光、文創市集與特色美食，帶你重新愛上這條南國最美的鐵道線。

「2025高雄Wild Wild野生活」11月衛武營登場 同場加映萬聖節盛典歡樂連連

【旅奇傳媒/編輯部報導】由高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄 Wild Wild 野生活」，將於11/01、11/02 14:00-21:00，在衛武營都會公園國泰路側草皮盛大登場！繼2023年吸引

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。