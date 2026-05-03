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隱身大學內的「隱藏版手搖」！採用興大鮮奶，大推「珍珠鮮奶黑茶」尾韻還會回甘

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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又被糖糖挖到一間隱藏版寶藏店囉！這間隱身在中興大學校園內的「中興奶茶」，可是連興大學生都不一定捨得分享的私藏名單，這裡全系列鮮奶茶都採用本校自產的「興大鮮奶」入飲！糖糖這次一喝就愛上他們的珍珠鮮奶黑茶，那股濃郁奶香交織著濃厚茶香，再搭配超Q彈白玉珍珠，真的會讓人想天天來一杯！

中興奶茶位置

中興奶茶的位置非常特別，它不在校外熱鬧的興大路上，而是藏在校園中，地點就在中興大學籃球場旁，灰色系的小木屋建築搭配質感招牌，在充滿綠意的校園裡顯得特別搶眼。

雖然位置隱密，但只要沿著操場與籃球場的方向走，就能看到這座簡約風格的灰白色小木屋，現場大排長龍，生意超級好。

中興奶茶菜單

珍珠鮮奶紅茶 大杯 60元

先來一杯網路上大推的珍珠鮮奶紅茶，糖糖這杯點了無糖，這裡的鮮奶是採用興大鮮奶，一入口先感受到淡雅茶香，交織著濃郁奶香，喝起來相當順口，不是那種讓人覺得負擔很重的厚重奶感，搭配咬起來帶著微甜香氣、口感Q彈不軟爛的白玉珍珠，讓人忍不住一口接一口，瞬間就喝掉半杯啦。

珍珠鮮奶黑茶 大杯 60元

比起剛剛的珍珠鮮奶紅茶，糖糖私心更愛這杯珍珠鮮奶黑茶！大家一定很好奇什麼是「黑茶」？其實它就是香氣濃郁的炭焙烏龍，一入口就能感受到明顯的焙火香氣，茶感比起紅茶更加厚重深邃，搭配香純興大鮮奶後，那股炭焙的焦香味變得溫潤許多，加上Ｑ彈珍珠在嘴裡跳動，尾韻還會回甘，完全不會被奶味掩蓋掉茶的靈魂。

這次來到中興大學，真的被這間隱藏在籃球場旁的「中興奶茶」給驚艷到，不僅店面設計充滿文青質感，還能用這麼親民的價格喝到高品質的興大鮮奶入飲，真的非常超值！不管是清爽派的珍珠鮮奶紅茶，還是厚實系的珍珠鮮奶黑茶，糖糖都很喜歡，下次有機會路過興大，別忘了走進校園，來這座可愛的小木屋帶走一杯屬於興大的香醇滋味唷。

中興奶茶

電話：04-22856868

地址：台中市南區興大路145號（國立中興大學籃球場旁）

時間：12:30~22:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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