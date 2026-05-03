高雄超夯「越南烤雞王」！烤雞就要「沾粉吃」 母親節優惠＋檸檬塔限定開賣

在高雄想吃烤雞，其實不難，但如果你跟貪吃鬼熊熊一樣，吃過幾次之後開始覺得「怎麼都差不多」，那你真的該來試試這間最近很夯的越南烤雞王。

一開始我也是路過五甲關帝廟對面，高雄市鳳山區五甲二路665號上這間越南烤雞王-高雄鳳山店，看到門口一堆人在等，心裡還想說：啊不就只是烤雞？那有什麼好排？結果當吃過後發覺～它不是那種傳統桶仔雞味道 ，是使用多種越南香料，「會勾人」的 層次的那種，更厲害的是，它不是用一般肉雞，是用台灣土雞喔，烤出來的肉不是鬆鬆散散那種，而是有彈性、有肉感的，咬下去會有「喔這隻雞有在運動」的感覺（笑），而且他們烤法也很特別，不是單純抹鹽就丟進去，而是整隻雞裡面塞滿香料，像檸檬葉、北門蒜頭、越南黑胡椒粒這種，從裡到外都在入味（推推）。

但真正讓人記住的，還有那個「越南沾粉」，老實說我第一次看到也想說：烤雞還要沾粉？會不會太多此一舉。結果一沾下去直接改觀，每一種粉都有自己的個性，有的酸、有的辣、有的鹹香，重點是跟雞肉是搭的，不是在搶戲，是在幫雞肉加戲，吃過後就懂得，這間不是在賣烤雞而已，是在賣一種「吃烤雞的新玩法」。從原味、沾雞油、再換不同沾粉，整個過程像在解鎖關卡一樣，完全不會膩。

越南烤雞王母親節活動，價格有比較甜，還多了高雄鳳山店限定的檸檬塔（這個後面會講，先預告一下：很可以），如果你本來就想找點不一樣的高雄外帶美食，這間真的可以先收進高雄美食地圖必吃的口袋名單。

為什麼推薦必吃越南烤雞王

如果要講為什麼這間會讓熊熊願意回頭再買，其實關鍵不只是好吃，而是它把「烤雞這件事」做出差異。

第一個是層次感。一般烤雞大概就是外皮、肉汁這樣，但這裡多了香料內餡、雞油、還有越南沾粉，等於一隻雞可以吃出好幾種組合，不同吃法味道會一直變，吃到最後不會膩，反而會想再試一輪。

第二個是風味記憶點很強。檸檬葉的清香、蒜頭的厚度、黑胡椒的微辣，這些味道不是重鹹那種直接壓過來，而是慢慢堆上去的，吃完嘴巴會留下味道，但不會覺得負擔重。

最後一點，是它真的很適合外帶分享。不管是家庭聚餐、拜拜，或是單純買回去配電視，一隻雞分著吃，搭配不同沾粉與雞油，每個人都可以找到自己喜歡的那一口，這種「不需要解釋就會被吃光」的食物，其實才最強。

越南烤雞王活動

先講一個時間限定、手腳要快的👇

5／1、5／9、5／10這三天，購買烤全雞〝全品項〞折扣＄50元

重點是～不是只有指定口味，是全部烤全雞都可以折，等於你不管是想吃香檸雞、蒜香雞還是胡椒雞，都有優惠。這種活動其實很單純，但也最危險，因為你本來可能只想買一隻，看到有折扣就會變成：「不然多帶一隻好了啦」，最後回家變成雞肉富翁（笑）。

如果你本來就在觀望，這三天真的可以直接下手，等於用比較輕鬆的價格，先試一次它到底紅什麼。

越南烤雞王-高雄鳳山店母親節活動

5／1－5／10，連續10天推出限定套餐 ，購買檸檬雞+可樂+檸檬塔（套餐／＄700元）

先講重點，這個不是隨便湊的套餐，是有在設計的。檸檬雞本身就帶有清香，搭配氣泡飲料剛好，最後再用檸檬塔收尾，整體是清爽。

而且這個檸檬塔，是高雄限定，台南與嘉義門市是吃不到，重點還是「純手工製作」。那種檸檬的酸不是刺的，是比較圓潤、慢慢出來的那種，搭配塔皮的脆度，會讓人不知不覺整盒吃完。

如果你是甜點派，也可以單買－價格是＄180元／１盒、＄350元／２盒

這波活動其實很適合家庭聚餐，尤其母親節，你不用想太多，直接帶一套回去，有主食、有飲料、有甜點，儀式感直接幫你補滿。

越南烤雞王-高雄鳳山店食記

先講一個關鍵：這間不是只有在賣烤雞，它真的是「怎麼把一隻雞吃到不無聊」。越南烤雞王最有記憶點的，就是這幾款從越南來的靈魂搭配 ～胡椒鹽、檸檬椒鹽、酸辣鹽、 辣椒鹽，這名字看起來很日常，但實際吃下去完全不是平常在台灣會遇到的味道。

先講胡椒鹽，這個不是磨成粉那種，是可以咬到顆粒的，咬下去會有微微爆開的辛香，帶一點溫潤的辣感，會慢慢在嘴巴裡擴散開來，不是刺激，是那種越嚼越有味道的類型。

檸檬椒鹽走的是清爽路線，一沾上去，雞肉原本的油脂感會被拉得比較乾淨，帶點淡淡的酸香，整體變得比較輕盈，很適合前段吃或想換口味的時候用。

酸辣鹽就比較有個性，酸度會先出來，接著才是微辣，整個節奏是「先醒胃再提味」，很適合搭比較油脂多的部位。

辣椒鹽則是穩穩的鹹香加一點辣，不會嗆，但存在感很夠，越吃會越有感，是那種會默默一直沾的類型。

但還沒完，真正厲害的是那盒「雞油」，每份烤雞都會附上雞油，熊熊個人建議吃法其實很簡單：先吃原味 → 再沾雞油 → 最後再搭沾粉，這個順序真的有差。

第一口原味，是在感受土雞本身的肉質，扎實、有彈性，帶一點自然的肉甜；

接著沾雞油，香氣會整個被放大，雞皮的油脂跟雞油疊在一起，那個厚度會出來，但又不會膩。

最後再加上沾粉，等於是在已經有香氣的基礎上再做變化，每一口都可以換一種風格。

如果真的有喜歡，他們的沾粉也有單賣（一罐＄100元、 兩罐＄180元） ，買回家不管配肉還是配菜，都會忍不住再撒一點，然後開始懷疑自己是不是被這味道綁住了。

招牌香檸雞 ＄550元

這隻真的可以先嘗鮮，因為它是最能代表這間風味的版本。

撕開雞肉的瞬間，那個味道很明顯，不是單純檸檬香，是「檸檬葉的香氣」，那種帶一點青綠感、微微精油感的清香，會先衝出來，跟一般檸檬完全不同，是比較立體、也比較耐聞的味道。

好吃的原因很簡單，因為整隻雞裡面塞滿了檸檬葉，不是點綴，是認真塞好塞滿，烤的過程中，香氣會慢慢往肉裡滲，所以不是只有表面有味道，是連裡面的肉都帶著那股淡淡的檸檬葉氣息。

雞皮的部分烤到微微收乾，但不會硬，是那種咬下去還保有油脂的狀態，帶一點微酥感，裡面的雞肉則是走扎實路線，畢竟是台灣土雞，纖維感明顯，但不乾，反而是咬的時候會慢慢滲出肉汁。

這隻吃完會有一種感覺：原來烤雞也可以走「清爽系」。不是重鹹、不是重油，而是有香氣、有層次，然後會讓你默默把整隻吃到剩骨頭還在研究ＸＤ。

蒜香雞 ＄600元

如果說剛剛的香檸雞是清爽系，那這隻蒜香雞就是完全相反——香氣厚、存在感強，一打開就是蒜頭直接跟你打招呼那種。

我跟你說，那個蒜香不是淡淡飄，是直接往上衝的，而且不是那種生蒜的嗆，是經過烘烤之後變得比較溫潤、帶一點甜味的蒜香，你看看～—整隻雞裡面塞滿了北門蒜頭＋洋蔥，不是點綴，是認真當內餡在用。

烤過之後，蒜頭的辛辣感會被收掉，留下的是一種偏甜、偏濃的香氣，而洋蔥則在旁邊幫忙補一點水分跟甜度，兩個搭在一起，整個雞肉的風味會變得很有厚度。

雞皮一樣維持微酥帶油的狀態，但因為蒜香比較重，吃起來會有一種「更有存在感」的感覺，雞肉部分則是越咬越有味道，尤其是靠近肚子裡內餡的地方，那個蒜香會更明顯，而且老實說，本來只是想吃雞，結果會開始挑裡面的蒜頭來吃，最後變成「雞吃一半，蒜頭先被掃光」（真的會這樣）。

上癮胡椒雞 ＄600元

這隻我一開始看到名字其實有點懷疑，想說現在什麼都在叫上癮，但吃完之後只能說，嗯嗯～好，這名字可以用。

它的胡椒香不是那種嗆鼻的路線，而是偏「溫熱型」的香氣，會慢慢往上竄，聞起來有點厚、有點深，跟剛剛蒜香雞的直接爆香不一樣，這隻是比較有層次的。

關鍵在裡面塞的料～越南胡椒粒＋北門蒜頭，胡椒不是磨粉，是保留顆粒感的那種，咬到的時候會有一點點微爆的感覺，香氣是慢慢在嘴巴裡打開的，不會一下子衝上來，但會越吃越明顯。

雞肉本身因為在烤的過程中吸了這些香氣，吃起來會有一種「從裡面透出來」的胡椒味，不是只有表面有味道。尤其是雞腿跟胸肉交界那幾塊，肉汁加上胡椒的微辣，會有一種很剛好的刺激感，不會嗆，但很有存在感。

個人覺得，它不是第一口就驚豔的類型，而是那種你一邊吃一邊覺得「欸怎麼越來越順」，然後不知不覺一直吃，等回過神，雞已經少一半了（笑）。

如果你平常就喜歡胡椒香、或是那種帶一點微辣但不想太刺激的口味，這隻真的很容易中。

台式椒鹽雞（拜拜用） ＄500元

如果前面幾隻是風味派、變化派，那這隻就是走一個「穩穩來、不會出錯」的路線。

台式椒鹽雞沒有塞香料內餡，回到比較熟悉的做法，用單純的椒鹽去把整體味道撐起來，也因為風味比較傳統，所以這隻特別適合拿來拜拜用。外型完整、味道不會太跳，擺上桌就是大家熟悉的那種「一看就知道是烤雞」的安心感。

限量烤半雞：嚐鮮價 ＄250元（隨機口味）

如果你是第一次來，或是嘴巴很想吃但又怕一整隻太多，那這個半雞真的很適合當入門款。

先講重點：它不是縮水版，而是「直接從整隻雞切一半給你」，該有的肉感、香氣、甚至內部的風味都還在，因為它是隨機口味，等於每次拿到都有點開盲盒的感覺，有可能是清爽的香檸雞，也可能是濃郁的蒜香或胡椒路線，至於份量上，大概一到兩個人分剛好，如果是一個人吃，可以吃得很過癮但不會太撐；兩個人分的話，就是那種「吃得剛剛好，還會有點意猶未盡」的狀態。

冰糖滷土雞腳 ＄50元／一包

一打開包裝，會先聞到淡淡的滷香，帶一點冰糖的甜，但不是甜膩，是那種偏清爽、尾韻才慢慢出來的甜味，咬下去的口感是重點，土雞腳外層帶一點Q度，但不會硬，裡面的筋是有彈性的那種，啃起來會有「慢慢拆解」的樂趣，而且滷汁有收進去，可說是越吃越涮嘴。

而且一包才50元，這價位很容易失守，我跟你說，「務必～好啦再一包」，最後兩三包一起帶走回家啃 啃 啃～～。

越南烤雞王加熱方式

未冷藏：烤箱或者氣炸鍋，160度中火烘烤五分鐘

已冷藏：烤箱或者氣炸鍋，160度中火烘烤七分鐘

電話：0981 614 618(建議提前一天預訂)

住址：高雄市鳳山區五甲二路665號

平日出爐時間：16:00、17:10、18:20、19:30

星期六、日與假日出爐時間：11:00、12:10、16:00、17:10、18:20、19:30

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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