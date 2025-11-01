凌晨兩點還熱鬧滾滾！ 台北萬華「台北漁產零批場」 現切現賣的高CP值生魚片，排隊也要買
udn走跳美食／水晶
之前一直很想去半夜兩點開賣的萬華生魚片，原來在台北漁產內，看到有人半夜就去排隊排到很誇張，很想知道到底有多好吃！！連假時揪朋友半夜不睡覺去排隊，不得不說大家都不用睡覺是嗎！？排隊人潮轉了一圈又一圈，看起來有三家賣生魚片的店家，中間那間排的最誇張，據說還要拿號碼牌，太懶了就找了隊伍最短門口那間生魚片，現切給你看，味道很新鮮，綜合三百元還算是便宜啦，排過一次就好，沒有下次。
台北漁產零批場 營業資訊
- 店家名稱：台北漁產零批場
- 營業狀態：營業中
- 店家地址：108台灣台北市萬華區萬大路531號 地圖
- 網友評分：4.1/5 (1,440人)
- 店家電話：02 2303 3117
- 營業時間：
星期一: 休息
星期二: 02:00 – 09:00
星期三: 02:00 – 09:00
星期四: 02:00 – 09:00
星期五: 02:00 – 09:00
星期六: 02:00 – 09:00
星期日: 02:00 – 09:00
- 每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
台北漁產零批場 位置｜環境
「台北漁產零批場」位於萬大路上，旁邊就是果菜批發市場，半夜這一條路真的很熱鬧，附近吃的也很多，就是為了半夜就要開始上工附近工作的人用餐。賣生魚片的位置就在台北漁產零批場 內，旁邊是加吶武聖殿，很多人買了生魚片就在廟口吃，有座位區也有垃圾桶。
台北漁產零批場裡面就是魚市場，環境就是市場，魚味很重，地板也是濕濕的，賣生魚片的環境有些人可能沒辦法接受。
台北漁產零批場 生魚片
這次買的店家就是門口第一家，我也搞不清楚，就覺得門口地板乾乾的，味道也比較沒那麼重，賣的魚類有三種，鮭魚、鮪魚、旗魚，也可以單買一種魚類，一盒就是三百元。
綜合生魚片
切的厚度夠厚但是不算大片，旗魚給的比較多，點了綜合試看看哪種比較好吃，果然還是沒有懸念的覺得鮭魚最棒，整體口感是新鮮的，不過筋真的有點太多，口感有點粗糙就是了。
半夜來吃生魚片的經驗是還蠻特別的，有好幾年沒有那麼晚出去覓食，排完隊吃完生魚片是蠻空虛的，又去吃了附近很有名的燒餅豆漿店再回家，個人是覺得排一次就好了，其他兩家是沒吃過了，搞不好超好吃也說不定。
台北漁產零批場
地址：台北市萬華區萬大路531號
電話：02 2303 3117
營業時間：星期一 休息 | 星期二、星期三、星期四、星期五、星期六 02:00 – 09:00
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言