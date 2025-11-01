凌晨兩點還熱鬧滾滾！ 台北萬華「台北漁產零批場」 現切現賣的高CP值生魚片，排隊也要買

之前一直很想去半夜兩點開賣的萬華生魚片，原來在台北漁產內，看到有人半夜就去排隊排到很誇張，很想知道到底有多好吃！！連假時揪朋友半夜不睡覺去排隊，不得不說大家都不用睡覺是嗎！？排隊人潮轉了一圈又一圈，看起來有三家賣生魚片的店家，中間那間排的最誇張，據說還要拿號碼牌，太懶了就找了隊伍最短門口那間生魚片，現切給你看，味道很新鮮，綜合三百元還算是便宜啦，排過一次就好，沒有下次。

台北漁產零批場 位置｜環境

「台北漁產零批場」位於萬大路上，旁邊就是果菜批發市場，半夜這一條路真的很熱鬧，附近吃的也很多，就是為了半夜就要開始上工附近工作的人用餐。賣生魚片的位置就在台北漁產零批場 內，旁邊是加吶武聖殿，很多人買了生魚片就在廟口吃，有座位區也有垃圾桶。

台北漁產零批場裡面就是魚市場，環境就是市場，魚味很重，地板也是濕濕的，賣生魚片的環境有些人可能沒辦法接受。

台北漁產零批場 生魚片

這次買的店家就是門口第一家，我也搞不清楚，就覺得門口地板乾乾的，味道也比較沒那麼重，賣的魚類有三種，鮭魚、鮪魚、旗魚，也可以單買一種魚類，一盒就是三百元。

綜合生魚片

切的厚度夠厚但是不算大片，旗魚給的比較多，點了綜合試看看哪種比較好吃，果然還是沒有懸念的覺得鮭魚最棒，整體口感是新鮮的，不過筋真的有點太多，口感有點粗糙就是了。

半夜來吃生魚片的經驗是還蠻特別的，有好幾年沒有那麼晚出去覓食，排完隊吃完生魚片是蠻空虛的，又去吃了附近很有名的燒餅豆漿店再回家，個人是覺得排一次就好了，其他兩家是沒吃過了，搞不好超好吃也說不定。

台北漁產零批場

地址：台北市萬華區萬大路531號

電話：02 2303 3117

營業時間：星期一 休息 | 星期二、星期三、星期四、星期五、星期六 02:00 – 09:00

