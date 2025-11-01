吃和牛鍋招好運！ Extension 1 by 橘色推「壽喜燒強運套餐」 A5和牛＋龍蝦沙拉超澎湃、流體招財貓免費玩

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Extension 1 by 橘色
圖／Extension 1 by 橘色

吃鍋還能招好運！台北質感鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」以「吃下好事、流下好運、招來幸福」為主題，11月6日至11月16日限時推出「好事發生 壽喜燒強運套餐」，集結熊本A5和牛龍蝦沙拉、比目魚味噌湯等奢華料理，還能免費體驗「流體招財貓創作」，邊吃鍋邊療癒又能開運。

圖／Extension 1 by 橘色
圖／Extension 1 by 橘色

和牛壽喜燒升級「強運版」

主廚嚴選熊本頂級「和王」A5和牛，結合肋眼、牛小排、霜降三部位，打造「A5和牛三享拼盤」，油花細緻、香氣濃郁，輕涮即化的口感令人難忘。特製壽喜燒醬汁搭配洋蔥香氣，鹹甜交織，每一口都像是幸福在嘴裡融化。

圖／Extension 1 by 橘色
圖／Extension 1 by 橘色

副餐「月見醬燒飯」同樣驚豔，以嫩煎和牛片鋪底，再疊上海膽、魚子醬與生蛋黃，濃郁口感一口爆發。還有「龍蝦佐芥籽沙拉醬」與「比目魚菲力味噌湯」兩道精選料理，前者以酸香芥籽醬凸顯活體龍蝦的鮮甜，後者則以滑嫩比目魚菲力帶出味噌湯的深層鮮味，整體層次豐富又平衡。

圖／Extension 1 by 橘色
圖／Extension 1 by 橘色

「流體招財貓」打造專屬好運

Extension 1 by 橘色這次首度把日本招財貓搬上餐桌，打造「流體招財貓創作體驗」。凡點購「好事發生 壽喜燒強運套餐」，即可親手創作專屬「開運橘貓」，以品牌主色橘延伸出金、赭、黃等象徵成功與豐收的色彩，透過顏料流動與交疊，寓意「流下」也「留下」好運。

圖／Extension 1 by 橘色
圖／Extension 1 by 橘色

Extension 1 by 橘色「好事發生 壽喜燒強運套餐」

．販售日期：2025/11/6-11/16

．售價：2,800 元／人（另收10%服務費）

．地址：台北市內湖區瑞光路631號1樓

．訂位：02-2657-1237

