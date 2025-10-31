GODIVA × LABUBU「榛果巧克力霜淇淋」登場！ 巧克力飲、禮盒、不鏽鋼湯匙回歸 小七、Costco也買得到

LABUBU迷快衝！GODIVA再度攜手人氣角色LABUBU推出秋季限定聯名系列，從霜淇淋、飲品到巧克力禮盒一次登場，這回打造全新榛果巧克力霜淇淋與黑巧克力飲品，不僅外型超萌、包裝超有收藏價值，連上次熱賣的不鏽鋼湯匙也回歸升級。即日起於全台GODIVA門市開賣，11月起更延伸至超商、賣場通路，勢必再掀聯名搶購熱潮！

圖／GODIVA 提供

GODIVA × LABUBU秋季回歸！攜手推出全新秋季限定霜淇淋系列，主打「榛果與黑巧」雙重風味，包含「榛果巧克力霜淇淋」以香濃榛果醬搭配柔滑巧克力交織出秋日層次口感；「榛果雙重巧克力霜淇淋」則將黑巧與榛果完美融合，打造濃郁滑順的雙重享受。經典的「黑巧克力霜淇淋」依舊以厚實可可香氣取勝，頂層鋪滿胡桃碎與巴瑞脆片，多層次口感令人上癮。每杯霜淇淋上皆附上LABUBU造型巧克力牌，可愛度爆表。

榛果與黑巧系列霜淇淋。圖／GODIVA 提供

GODIVA x LABUBU 榛果黑巧克力冷/熱飲，則以黑巧克力與榛果醬營造綿柔幼滑的體驗，GODIVA經典的手工巧克力卷片作點綴，隨熱巧克力在口中化作層層驚喜，為這個秋日注入一絲暖意。

榛果黑巧克力冷／熱飲。圖／GODIVA 提供

LABUBU夢幻巧克力禮盒登場！多款巧克力禮盒，延續LABUBU奇幻森林的童趣風格，「綜合巧克力禮盒」以立體插畫場景呈現LABUBU在花海中的夢幻世界；「粉紅小貨車巧克力鐵盒」讓LABUBU化身司機，駕著粉車送上甜蜜祝福；「造型巧克力禮盒」更附上限量茶杯與茶匙組，燙金包裝搭配金色絲帶，收藏感滿分。

造型巧克力禮盒。圖／GODIVA 提供

圖／GODIVA 提供

巧克力禮盒將於11月7日起於全台GODIVA門市開賣，而超商版本則於11月26日起登場。7-ELEVEN獨家販售「巧克力醬黑巧克力鐵盒」、「榛果牛奶巧克力鐵盒」、「覆盆莓黑巧克力鐵盒」三款，每盒售價499元；Costco更推出「經典大師巧克力鐵盒三入組」售價899元，讓收藏控一次滿足。

Costco獨家販售。圖／GODIVA 提供

