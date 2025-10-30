和牛涮「狂涮5小時」到年底！不只涮和牛 招牌「和牛黑咖哩、炙燒壽司、卡士達鯛魚燒」吃到飽 入場時間注意看
狂涮到凌晨！日式鍋物放題「和牛涮」最新推出「終極狂涮5小時」活動，於指定日晚上9點進場直接吃到打烊，一路開到年底。
王品旗下人氣品牌「和牛涮」不僅延長營業時間，同步加推「終極狂涮5小時」活動，12/31前之週一至四，於活動日21:00進場即可一路吃到凌晨2:00，用餐時間長達5小時，讓你爽嗑極上和牛涮煮、和牛黑咖哩、和牛炙燒壽司及野菜自助吧、飲品、霜淇淋等逾70種美味無限暢享。
值得一提的是，週五、六、日與國定節假日、連續假日不適用；高雄夢時代店、頭份尚順店不餐與營業時間延長＆終極狂涮5小時活動。
除了鍋物放題外，和牛涮特有「鯛魚燒」吃到飽同樣受到顧客青睞，12/31前還有季節限定「焦糖卡士達鯛魚燒」及「辛香炙燒和牛壽司」任你吃，凡消費「究極和牛饗宴」或「頂級和牛套餐」即可無限享用。
和牛涮 【終極狂涮5小時】活動資訊
活動期間：即日起～2025/12/31 週一至四
活動內容：於活動當日21:00進場即可一路狂涮到凌晨2:00
備註：不適用週五、週六、週日/國定節假日/連續假日；營業時間延長＆終極狂涮5小時活動不適用高雄夢時代店與頭份尚順店
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言