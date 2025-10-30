快訊

不只粿粿和王子？葛斯齊爆美國團「出軌的有兩對」：堪稱最佳掩護

川習談什麼一次看！川普：滿分10分「有12分」 對中關稅降至47%

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

和牛涮「狂涮5小時」到年底！不只涮和牛 招牌「和牛黑咖哩、炙燒壽司、卡士達鯛魚燒」吃到飽 入場時間注意看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／和牛涮粉專
圖／和牛涮粉專

狂涮到凌晨！日式鍋物放題「和牛涮」最新推出「終極狂涮5小時」活動，於指定日晚上9點進場直接吃到打烊，一路開到年底。

圖／和牛涮粉專
圖／和牛涮粉專

王品旗下人氣品牌「和牛涮」不僅延長營業時間，同步加推「終極狂涮5小時」活動，12/31前之週一至四，於活動日21:00進場即可一路吃到凌晨2:00，用餐時間長達5小時，讓你爽嗑極上和牛涮煮、和牛黑咖哩、和牛炙燒壽司及野菜自助吧、飲品、霜淇淋等逾70種美味無限暢享。

圖／和牛涮粉專
圖／和牛涮粉專

圖／和牛涮粉專
圖／和牛涮粉專

值得一提的是，週五、六、日與國定節假日、連續假日不適用；高雄夢時代店、頭份尚順店不餐與營業時間延長＆終極狂涮5小時活動。

圖／和牛涮粉專
圖／和牛涮粉專

圖／和牛涮粉專
圖／和牛涮粉專

除了鍋物放題外，和牛涮特有「鯛魚燒」吃到飽同樣受到顧客青睞，12/31前還有季節限定「焦糖卡士達鯛魚燒」及「辛香炙燒和牛壽司」任你吃，凡消費「究極和牛饗宴」或「頂級和牛套餐」即可無限享用。

和牛涮 【終極狂涮5小時】活動資訊

活動期間：即日起～2025/12/31 週一至四

活動內容：於活動當日21:00進場即可一路狂涮到凌晨2:00

備註：不適用週五、週六、週日/國定節假日/連續假日；營業時間延長＆終極狂涮5小時活動不適用高雄夢時代店與頭份尚順店

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 夢時代 壽司 和牛涮 咖哩

相關新聞

和牛涮「狂涮5小時」到年底！不只涮和牛 招牌「和牛黑咖哩、炙燒壽司、卡士達鯛魚燒」吃到飽 入場時間注意看

狂涮到凌晨！日式鍋物放題「和牛涮」最新推出「終極狂涮5小時」活動，於指定日晚上9點進場直接吃到打烊，一路開到年底。

吃得到東坡肉！ 春水堂「東坡紅燒肉套餐」粉絲敲碗回歸 金馬聯名限量周邊、焙茶拿鐵暖心上市

吃得到東坡肉！ 春水堂「東坡紅燒肉套餐」粉絲敲碗回歸 金馬聯名限量周邊、焙茶拿鐵暖心上市

免費早餐吃得到大甲芋頭！客美多咖啡「芋泥早餐」期間限定登場 點飲品「免費送套餐」天天有

芋頭控早餐開吃！來自名古屋「客美多咖啡」11月將推出期間限定「早餐套餐」，點飲料或咖啡即可免費享用，...

新竹人吃原燒「現享85折」！全台最大「肉次方」插旗高雄夢時代

竹北鄉親又有餐飲新選擇，王品旗下「原燒 日式燒肉」竹北光明店原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，同時樓上並新開設「和...

必比登名店也撐不住！ 非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停供　這幾家都喊卡

必比登名店也撐不住！非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停業　這幾家全都喊卡

Buffet控準備開搶！饗食天堂開進林口三井 30日上午10時起開放訂位

新北林口人期待已久的饗食天堂就要來了！饗賓集團旗下國民Buffet「饗食天堂」11月3日將於MITSUI OUTLET ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。