涮乃葉「平日小資餐」330元起吃到飽！全台「這些門市」限定 爽嗑「自選3盤肉+自助吧」小資族抄筆記
不只推不限時吃到飽！涮乃葉「平日幸福小資餐」330元起，開吃3盤自選肉品+自助吧吃到飽，造福不是大胃王與想省錢爽嗑的朋友。
涮乃葉「平日幸福小資餐」價格更親民，平日午餐330元起即可享用3盤肉及附餐、新鮮時蔬、甜點飲料等豐富自助吧無限享用，有豬肉套餐、牛肉套餐、海陸套餐等多種選擇，還可任選兩種喜歡的湯底。餐費依午/晚餐、肉品不同有不同定價，約落在330-430元間，10%服務費另計。
如不點肉品或海鮮，「平日自助吧無限享用餐」成人每位午餐320元、晚餐340元。午餐用餐時間90分鐘，入場時間11:00-15:59；而晚餐用餐時間100分鐘，入場時間16:00起。
值得注意的是，「平日幸福小資餐」為門市限定活動，適用門市包含涮乃葉新店家樂福店、桃園家樂福經國店、斗六家樂福、豐原家樂福、台南大潤發店、新竹大魯閣湳雅、基隆好食城、新店小碧潭、中壢中山東路店等；不與其他優惠或活動併用，詳情依門市公告為準。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言