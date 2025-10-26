快訊

涮乃葉「平日小資餐」330元起吃到飽！全台「這些門市」限定 爽嗑「自選3盤肉+自助吧」小資族抄筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／涮乃葉提供
圖／涮乃葉提供

不只推不限時吃到飽涮乃葉「平日幸福小資餐」330元起，開吃3盤自選肉品+自助吧吃到飽，造福不是大胃王與想省錢爽嗑的朋友。

圖／涮乃葉提供
圖／涮乃葉提供

涮乃葉「平日幸福小資餐」價格更親民，平日午餐330元起即可享用3盤肉及附餐、新鮮時蔬、甜點飲料等豐富自助吧無限享用，有豬肉套餐、牛肉套餐、海陸套餐等多種選擇，還可任選兩種喜歡的湯底。餐費依午/晚餐、肉品不同有不同定價，約落在330-430元間，10%服務費另計。

圖／涮乃葉提供
圖／涮乃葉提供

自助吧示意圖。圖／涮乃葉提供
自助吧示意圖。圖／涮乃葉提供

如不點肉品或海鮮，「平日自助吧無限享用餐」成人每位午餐320元、晚餐340元。午餐用餐時間90分鐘，入場時間11:00-15:59；而晚餐用餐時間100分鐘，入場時間16:00起。

圖／涮乃葉粉專
圖／涮乃葉粉專

圖／涮乃葉提供
圖／涮乃葉提供

值得注意的是，「平日幸福小資餐」為門市限定活動，適用門市包含涮乃葉新店家樂福店、桃園家樂福經國店、斗六家樂福、豐原家樂福、台南大潤發店、新竹大魯閣湳雅、基隆好食城、新店小碧潭、中壢中山東路店等；不與其他優惠或活動併用，詳情依門市公告為準。

