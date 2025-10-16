快訊

宜蘭景觀餐廳「中菜吃到飽」一整年！599元起暢吃 主打「蘭陽平原美景+近90道佳餚吃到飽」 4人同行再享1人免費

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／山頂會館景觀餐廳粉專及業者提供
圖／山頂會館景觀餐廳粉專及業者提供

宜蘭人氣「中菜吃到飽」一整年！新話題景觀餐廳「10月吃到飽」還有4個場次，主打599元起暢吃現點現做的中式美饌，另有「4人同行1人免費」揪一桌直接享優惠。

圖／山頂會館景觀餐廳粉專
圖／山頂會館景觀餐廳粉專

位於宜蘭縣枕山休閒農業區的「山頂會館景觀餐廳」坐擁蘭陽平原最美的風景，其吃到飽方案更是廣受內行客青睞。本月開放10/17、10/19、10/24、10/26午餐時段，吃到飽有599元及799元兩種方案（另收10%服務費），最多能暢享近90道料理，從冷盤、熱炒、港點、湯品到飲料、冰棒統統不怕你吃。

餐點示意圖。記者吳淑君／攝影
餐點示意圖。記者吳淑君／攝影

優惠部分，選擇799元方案可享「4人同行1人免費」；而中式餐點吃到飽預計於每月月中公布次月活動日期（依狀況調整），以官方粉絲頁公告為準，建議開吃前先致電訂位喔！

599元方案菜單。圖／山頂會館景觀餐廳提供
599元方案菜單。圖／山頂會館景觀餐廳提供

799元方案菜單。圖／山頂會館景觀餐廳提供
799元方案菜單。圖／山頂會館景觀餐廳提供

山頂會館景觀餐廳

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村19號

訂位專線：03-922-6969

粉絲專頁：https://www.facebook.com/pillow.hill.yi.lan

圖／山頂會館景觀餐廳官網
圖／山頂會館景觀餐廳官網

