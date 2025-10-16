宜蘭景觀餐廳「中菜吃到飽」一整年！599元起暢吃 主打「蘭陽平原美景+近90道佳餚吃到飽」 4人同行再享1人免費
宜蘭人氣「中菜吃到飽」一整年！新話題景觀餐廳「10月吃到飽」還有4個場次，主打599元起暢吃現點現做的中式美饌，另有「4人同行1人免費」揪一桌直接享優惠。
位於宜蘭縣枕山休閒農業區的「山頂會館景觀餐廳」坐擁蘭陽平原最美的風景，其吃到飽方案更是廣受內行客青睞。本月開放10/17、10/19、10/24、10/26午餐時段，吃到飽有599元及799元兩種方案（另收10%服務費），最多能暢享近90道料理，從冷盤、熱炒、港點、湯品到飲料、冰棒統統不怕你吃。
優惠部分，選擇799元方案可享「4人同行1人免費」；而中式餐點吃到飽預計於每月月中公布次月活動日期（依狀況調整），以官方粉絲頁公告為準，建議開吃前先致電訂位喔！
山頂會館景觀餐廳
地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村19號
訂位專線：03-922-6969
粉絲專頁：https://www.facebook.com/pillow.hill.yi.lan
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言