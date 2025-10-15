近20國料理吃到飽！全台最美渡假飯店「最強晚餐Buffet」來了 「墨西哥料理、神級可頌」無限暢吃 「這3資格」現享9折

集結近20國料理吃到飽！「全台最美渡假飯店」推出世界風味嘉年華，從少見的道地墨西哥料理、多國籍廚師演繹的異國佳餚到職人甜點統統任你吃，身為資深吃貨的你絕對不容錯過。

位於宜蘭頭城的「凱渡廣場酒店」以「陸上郵輪」為核心概念，館內2F餐廳「pelago 百匯廚」即日起至10/26於晚餐餐期推出「Global Flavors Carnival 世界風味嘉年華」，集結近20國料理打造最強跨國饗宴。

行政副主廚Chef Adil專精於中亞與南亞料理。圖／凱渡廣場酒店官網

不光有來自烏茲別克的行政副主廚領軍多國籍團隊，演繹歐亞與美洲的經典料理，還吃得到台灣唯一米其林必比登推薦的墨西哥料理，像是五味醬炸蝦餡餅、墨西哥香料飯、藍莓果醬起司薄餅等都能吃到飽，免搭長途飛機就能以味蕾瞬移北美洲。

主廚Charles Chen將傳統墨西哥技法與台灣食材融合，打造出風味大膽卻細膩的招牌佳餚。圖／凱渡廣場酒店官網

不僅如此，本次還能在餐廳裡享用「MyCROissant by Guillaume 吉可頌丹麥專賣店」的招牌神品，以及法式經典可頌、迷你杏仁可頌、巧克力可頌、吉菠蘿丹麥等人氣甜點，無限供應一次實現可頌自由。

G-Croissant吉可頌、法式經典可頌、迷你杏仁可頌、巧克力可頌、吉菠蘿丹麥都能無限享用。圖／凱渡廣場酒店官網

價位方面，晚餐成人每位1,380+10%元，若為凱渡廣場酒店及OA HOTEL房客、宜蘭縣縣民或身分證字號開頭為G、當月壽星皆可享9折優惠。

Global Flavors Carnival 世界風味嘉年華

活動期間：即日起～2025/10/26 晚餐17:20-21:10

地點：凱渡廣場酒店2F pelago 百匯廚（宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號）

晚餐餐價：NT$1,380+10%服務費

備註：晚餐將視當日用餐人數調整開放餐期，依現場公告為主

