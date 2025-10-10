「五星級飯店吃到飽」400元有找！花蓮美侖「兩時段吃到飽」318元起且不收服務費 「超萌小刈包、經典港點」都吃得到

五星級飯店「吃到飽318元起」！花蓮美侖大飯店自助餐廳推出「慢食光」優惠專案，自助早午餐僅318元，平日下午茶更下殺52折只要338元，暢吃中西式美食CP值爆表！

花蓮美侖大飯店1F「綠苑西餐廳」自10月起推出「慢食光」優惠，12/31前，早午餐時段6:30-13:30，每位318元吃到飽；而下午茶時段14:30-16:30，平日每位338元、週末例假日每位388元，且皆不加收服務費超佛心。

早午餐時段供應「Q萌小刈包」。圖／花蓮美侖大飯店粉專

慢食光下午茶提供豐盛的中西式自助美食，經典中菜港點都吃得到，從海鮮、烤串、多道熟食到甜點、冰淇淋統統有，網友開箱後評價「真的被價格跟品質驚豔到！」、「完全不輸外面動輒好幾百元的下午茶」、「下午茶CP值很高」。

此外，「綠苑西餐廳」擁有12米挑高落地窗，能夠盡收花蓮山景和自然風光，帶來視覺和味覺的雙重享受。

花蓮美侖大飯店 綠苑西餐廳

地址：花蓮縣花蓮市林園11號 大廳1F

慢食光優惠期間：即日起～2025/12/31

優惠餐價：早午餐時段6:30-13:30，318元/位；下午茶時段14:30-16:30，平日338元/位、週末例假日388元/位

注意事項：不加服務費；請事先預約訂位；優惠詳情及細項依現場公告為準

