高CP值「499元壽司吃到飽」！爭鮮旗下「MAGiC TOUCH」3門市限定、暢吃40元品項 不是大胃王也能吃回本

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖，非本次活動供應餐點。記者陳睿中／攝影
示意圖，非本次活動供應餐點。記者陳睿中／攝影

爭鮮壽司吃到飽」來了！爭鮮旗下品牌「MAGiC TOUCH」在3家指定門市推出「499元壽司吃到飽」，精選40元品項統統任你吃，想吃回本不是問題。

示意圖，非本次活動供應餐點。圖／爭鮮提供
示意圖，非本次活動供應餐點。圖／爭鮮提供

爭鮮旗下「MAGiC TOUCH」於10月推出高CP值「壽司吃到飽」，即日起至10/30之每週一至四11:00-15:00，每人只要499元即可暢吃精選40元品項，活動限文化店、楠梓後昌店、美術店等3家門市，用餐時間90分鐘，最後進場時間15:00。

示意圖，非本次活動供應餐點。圖／爭鮮提供
示意圖，非本次活動供應餐點。圖／爭鮮提供

需注意的是，吃到飽需全桌同方案；如結帳時剩餘食材超過250g，則酌收食材費用300元，請大家珍惜食物喔。

MAGiC TOUCH 超值壽司499元吃到飽

活動期間：即日起～2025/10/30 每週一至四

活動時間：11:00～15:00（最後進場時間15:00）

活動限定門市：文化店、楠梓後昌店、美術店

注意事項：用餐限時90分鐘；僅限內用；本活動恕不與其他優惠合併使用；更多詳情以業者公告為準

