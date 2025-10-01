饕客太震撼！ 市民大道「無菜單日料吃到飽」10月轉型登場　最低980元爽嗑日料壽司、串燒到宵夜

無菜單料理總給人「精緻但吃不飽」的印象嗎？台北市民大道新登場的「歐買尬市民一店」直接打破這個刻板印象！從10月1日起，餐廳正式轉型為「無菜單料理吃到飽」，讓你不用點餐、放開吃到心滿意足！

圖／翻攝歐買尬日式海鮮串燒FB

「歐買尬」原本以日式海鮮丼飯、串燒單點為主，這回重磅轉型成「無菜單豐盛饗宴」，由主廚每天嚴選最新鮮的漁獲與時令食材，搭配出一道道精緻料理。不同於一般高檔無菜單日料偏小份量，這裡強調「份量十足」；此外，價位也相當親民，早鳥與宵夜時段只要980元就能開吃，晚餐時段則是1380元，不管是下班小酌還是宵夜聚會，都能輕鬆享受。

圖／翻攝歐買尬日式海鮮串燒FB

料理誠意滿滿，「歐買尬市民一店」的空間設計也很講究。店內規劃了三種不同區域皆建議手刀預約，「吧台座位」可近距離欣賞主廚的手藝，宛如日料現場秀；「半開放式包廂」三五好友聚餐首選，既舒適又保有隱私；「日式KTV大包廂」6人以上就能預訂，還能邊吃邊唱，享受美食與歡樂。

圖／翻攝歐買尬日式海鮮串燒官網

歐買尬日式海鮮串燒 市民一店

地址：台北市市民大道四段169號

電話：02-2579-4169

營業時段：

▪️ 早鳥 17:30-19:20 — 980元/人

▪️ 晚餐 19:30-21:30 — 1380元/人

▪️ 宵夜 21:40-23:30 — 980元/人

