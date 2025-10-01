撐不住了！ 彰化「阿三肉圓」10月起調漲 肉圓60元、干貝版120元 粉絲心痛照吃
彰化排隊美食「阿三肉圓」也撐不住了！業者今（10月1日）宣布自即日起全面調整價格，一般肉圓由55元漲至60元，招牌干貝肉圓則首度突破百元大關，單顆來到120元，燉露湯品也同步調整為60元；而真空冷凍系列宅配商品亦全面更新，干貝肉圓4入裝480元、肉圓6入裝360元。
阿三肉圓自1986年創立，至今已近40年歷史，肉圓外皮酥脆、內餡軟糯，尤其豪華干貝肉圓更被稱為「浮誇系肉圓」，成為觀光客到彰化必吃的代表美食。這次調漲是近年第四度漲價，從2017年40元、2021年45元、2023年4月55元，到如今突破60元大關。
阿三肉圓於粉絲團公告，自10月1日起調整價格「干貝肉圓120元、小肉圓及燉露湯品60元。主因於豬肉價格一路攀升，上漲至目前每斤120至130元，再加上因應原物料如地瓜粉、北海道乾干貝等均漲價約20%」，只能被迫調整價格，以維持品質。
漲價消息一出，不少老主顧依舊力挺，認為「多5元能讓好吃的肉圓延續下去值得」、「在萬物皆漲的時代，能吃到品質不變的肉圓就很滿足」。也有饕客表示，「阿三的干貝肉圓是奢侈級享受，偶爾犒賞自己很可以」。
