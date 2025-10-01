快訊

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

CP值太頂了！台中「親子飯店自助早餐」550元吃到飽、免服務費 餐檯菜色超級狂 再享「星巴克、哈根達斯」無限續

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台中鳳凰酒店粉專
圖／台中鳳凰酒店粉專

台中熱門「親子飯店」550元吃到飽！平日限定「早鳥優惠」開嗑自助早餐，從沙拉吧、歐姆蛋、異國精緻料理到暢飲星巴克統統有！

圖／台中鳳凰酒店粉專
圖／台中鳳凰酒店粉專

位於「台中鳳凰酒店」2F的「鳳凰食號」即起推出「平日早鳥享優惠」活動，只要在平日7:00-9:00進場用餐，每位成人即可以550元暢吃自助餐檯的多道佳餚，包含新鮮冷盤沙拉吧、客製歐姆蛋＆DIY煮麵區、異國精緻料理等，還有星巴克咖啡無限暢飲，以及哈根達斯吃到飽，而且還免收服務費。

圖／台中鳳凰酒店粉專
圖／台中鳳凰酒店粉專

圖／台中鳳凰酒店粉專
圖／台中鳳凰酒店粉專

值得注意的是，550元早鳥優惠價限平日，連假、週末不適用。此外，不想早起則另有平日臉書打卡按讚優惠價，成人每位599元、兒童每位420元，且整桌只要1位貴賓完成按讚，即可全桌享優惠。優惠適用詳情與辦法依業者公告為準。

圖／台中鳳凰酒店粉專
圖／台中鳳凰酒店粉專

圖／台中鳳凰酒店粉專
圖／台中鳳凰酒店粉專

在親子飯店榜上有名的「台中鳳凰酒店」坐落於台中市中心，擁有絕佳的交通位置，在Google拿下4.5高分；而「鳳凰食號」則以高CP值Buffet吃到飽累積好口碑，網友評價「CP值太高了」、「餐點驚人驚豔，主廚跟服務生的態度也都非常好，值回票價」。

台中鳳凰酒店 鳳凰食號

地址：台中市中區民權路162號2F

訂位專線：04-3702-8574

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 早餐 早鳥 CP值 星巴克 哈根達斯

相關新聞

CP值太頂了！台中「親子飯店自助早餐」550元吃到飽、免服務費 餐檯菜色超級狂 再享「星巴克、哈根達斯」無限續

台中熱門「親子飯店」550元吃到飽！平日限定「早鳥優惠」開嗑自助早餐，從沙拉吧、歐姆蛋、異國精緻料理到暢飲星巴克統統有！

媲美詹記的「果凍鴨血」成絕響！麻神麻辣火鍋年底熄燈 網友：會哭死

開業十多年、網路評價近滿分的「麻神麻辣火鍋」，以西式刀叉吃「果凍鴨血」打響知名，卻在剛剛傳出熄燈消息。麻神麻辣火鍋於臉書...

撐不住了！ 彰化「阿三肉圓」10月起調漲 肉圓60元、干貝版120元　粉絲心痛照吃

調漲價　干貝肉圓120元創新高、老饕力挺喊值得 排隊名店阿三肉圓漲價

日本速食界傳奇「Dom Dom漢堡」海外首店插旗台灣！「整隻軟殼蟹漢堡」熱賣，開幕首3日單點品項全面升級套餐

日本速食界的傳奇品牌「Dom Dom漢堡」正式插旗台灣！這個被譽為日本最古老連鎖速食店的品牌，早在1970年便於東京誕生，歷經超過半世紀的傳承與變革，Dom Dom漢堡不僅承載了日本速食文化的起點，也在全球速食愛好者心中留下鮮明印記。現在台灣吃得到了！海外首店選在10月1日進駐台北新光三越信義新天地A11館B2，預計掀起一波話題排隊熱潮。

淡水人等到了！來自名古屋「客美多咖啡」進駐淡水 不只「買飲品送早餐」 還有單店限定「千島炸雞堡」也吃得到

來自日本名古屋的「客美多咖啡」首度插旗淡水！除延續「買飲品送早餐」特色外，還融入了紅毛城歷史建築與淡水河意象，營造出地方情懷和現代舒適氛圍。

海底撈新品牌「麻辣燙」首度登場！開幕地點、時間曝光了

愛吃海底撈的民眾注意了！以「肉麻式服務」著稱的連鎖火鍋「海底撈」，即將在台開設全新「麻辣燙」品牌，雖然尚未公佈名稱，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。