CP值太頂了！台中「親子飯店自助早餐」550元吃到飽、免服務費 餐檯菜色超級狂 再享「星巴克、哈根達斯」無限續

日本速食界的傳奇品牌「Dom Dom漢堡」正式插旗台灣！這個被譽為日本最古老連鎖速食店的品牌，早在1970年便於東京誕生，歷經超過半世紀的傳承與變革，Dom Dom漢堡不僅承載了日本速食文化的起點，也在全球速食愛好者心中留下鮮明印記。現在台灣吃得到了！海外首店選在10月1日進駐台北新光三越信義新天地A11館B2，預計掀起一波話題排隊熱潮。

2025-10-01 11:00