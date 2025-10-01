CP值太頂了！台中「親子飯店自助早餐」550元吃到飽、免服務費 餐檯菜色超級狂 再享「星巴克、哈根達斯」無限續
台中熱門「親子飯店」550元吃到飽！平日限定「早鳥優惠」開嗑自助早餐，從沙拉吧、歐姆蛋、異國精緻料理到暢飲星巴克統統有！
位於「台中鳳凰酒店」2F的「鳳凰食號」即起推出「平日早鳥享優惠」活動，只要在平日7:00-9:00進場用餐，每位成人即可以550元暢吃自助餐檯的多道佳餚，包含新鮮冷盤沙拉吧、客製歐姆蛋＆DIY煮麵區、異國精緻料理等，還有星巴克咖啡無限暢飲，以及哈根達斯吃到飽，而且還免收服務費。
值得注意的是，550元早鳥優惠價限平日，連假、週末不適用。此外，不想早起則另有平日臉書打卡按讚優惠價，成人每位599元、兒童每位420元，且整桌只要1位貴賓完成按讚，即可全桌享優惠。優惠適用詳情與辦法依業者公告為準。
在親子飯店榜上有名的「台中鳳凰酒店」坐落於台中市中心，擁有絕佳的交通位置，在Google拿下4.5高分；而「鳳凰食號」則以高CP值Buffet吃到飽累積好口碑，網友評價「CP值太高了」、「餐點驚人驚豔，主廚跟服務生的態度也都非常好，值回票價」。
台中鳳凰酒店 鳳凰食號
地址：台中市中區民權路162號2F
訂位專線：04-3702-8574
