四星級飯店「自助早餐」免500元！10月起「早餐吃到飽65折」 平日限定「訂位即享」爽吃到年底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台中萬楓酒店粉專
星級自助早餐500元有找！台中四星級飯店內餐廳自10月起推出「自助早餐65折」，每人400多元即可享用自助式飯店早餐，活動一路開到2025最後一天。

圖／台中萬楓酒店粉專
四星級飯店「台中萬楓酒店」內餐廳「楓橋餐廳」於10/1至12/31推出「自助早餐65折」優惠，活動期間之每週一至四6:30-10:30限定，凡預訂成功即享65折，原價成人每位560+10%元，折扣後每人總價只要420元，暢吃以新鮮食材烹製的多道中西式料理，以及現煎蛋品、生菜沙拉、精選手工麵包、當季水果與熱騰騰咖啡等統統吃到飽

圖／台中萬楓酒店粉專
圖／台中萬楓酒店粉專
圖／台中萬楓酒店粉專
值得注意的是，用餐時間100分鐘，每組訂位最多四位；需提前完成預訂並收到訂位簡訊；不得與其他優惠合併使用；部分日期不適用，詳情依業者公告為準。

台中萬楓酒店

地址：台中市西屯區環中路二段1155號

楓橋餐廳 自助早餐65折

活動期間：2025/10/1～2025/12/31 每週一至四6:30-10:30

優惠內容：提前完成預訂並收到訂位簡訊，即可享有自助早餐65折優惠

注意事項：用餐時間100分鐘，每組最多4位；更多詳情以業者公告為主

訂位電話：04 3606-5199

圖／台中萬楓酒店粉專
