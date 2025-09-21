「逾50道佳餚」850元吃到飽！台中李方艾美酒店「下午茶Buffet」來了 吃爆「和牛漢堡排、現沖牛肉湯」內行再省百元

到台中旅遊，除了吃美食、逛景點，回程時最讓人煩惱的就是該帶什麼伴手禮回家，好的伴手禮不只要「好吃」，還得兼具特色與質感，送出去才體面、自己也開心，這次七分之二的探索特別幫大家精選出三款兼具「美味、特色、質感」的伴手禮——從層次分明的倪菓千層蛋糕，到柔軟綿密的一覺生吐司，再到高雅精緻的朱惠妃生巧克力，每一款都各具魅力，無論是送家人、朋友還是同事，都能讓人一看就覺得用心，吃了更是讚不絕口！

2025-09-21 09:09