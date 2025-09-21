「逾50道佳餚」850元吃到飽！台中李方艾美酒店「下午茶Buffet」來了 吃爆「和牛漢堡排、現沖牛肉湯」內行再省百元
吃到飽控衝開箱！台中李方艾美酒店新推出假日限定「下午茶Buffet」，集結超過50道美饌，現沖牛肉湯、海鮮披薩、英式炸魚薯條等美味都能無限享用。
台中李方艾美酒店2F的新食譜全日餐聽「Afternoon Tea Buffet」自9/20起推出，每週末15:00–17:00限定，成人每位僅需850+10%元即享50多道豐盛佳餚吃到飽，照燒和牛漢堡排、松露野菇燉飯、窯烤披薩、養生湯品、現沖牛肉湯都能吃好吃滿，甜點部分還有現煎可麗餅、佛手柑檸檬塔等任你吃，下午茶也能大快朵頤一番。
此外，即日起，於新食譜享用午餐或晚餐，即可以嘗鮮價750元加購「假日下午茶券」乙張，滿額還可參加三週年慶刮刮卡活動，詳情以酒店公告為準。
特別一提的是，假日限定下午茶Buffet除每週六、日供應外，國定假日、連續假期也適用；亦可使用各項新食譜餐廳優惠，如樂齡優惠、生日優惠、信用卡優惠、週年慶活動等。
台中李方艾美酒店
地址：台中市中區建國路111號
新食譜全日餐聽 Afternoon Tea Buffet
適用期間與時段：2025/9/20起，每週六、日（含國定假日、連續假期）15:00-17:00
餐價：成人（13歲以上）850+10%元/位、6-12歲兒童425+10%元/位、4-5歲幼童250+10%元/位
