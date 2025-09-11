198元飯店級早餐吃到飽！隱身商旅「高CP值早餐Buffet」 吃爆「清粥小菜、滷肉飯、義大利麵」中西式都滿足

隱身商旅內的「198元早餐吃到飽」！從沙拉、清粥小菜、現炒時蔬到滷肉飯、DIY切仔麵統統任你吃，咖啡、水果應有盡有，讓你吃飽飽開啟充滿元氣的一天。

圖／摘自Gomaji官網

大廳的猩猩沙發成為旅人打卡點。圖／摘自Gomaji官網

位於台中北屯的優質商旅「雅馥行旅」於2025年新裝修上線，高CP值「早餐吃到飽」反客為主成為吸引旅人造訪的核心亮點。主打超平價飯店級早餐Buffet，從台式清粥小菜、滷肉飯、現煮切仔麵到西式沙拉、義大利麵、香酥麵包等都吃得到，還可暢飲香醇咖啡，變身優雅早餐貴族。

圖／摘自Gomaji官網

圖／摘自Gomaji官網

圖／摘自Gomaji官網

最受消費者關心的價格部分，可於商旅或Gomaji平台購買超值餐券，每張僅198元（原餐費330元），商旅方還加碼買10送1，平均一張再下殺只要180元即可享用豐盛早餐吃到飽。需注意的是，訂位方式依餐券說明及平台公告為準。

圖／摘自Gomaji官網

圖／摘自Gomaji官網

「雅馥行旅」地理位置佳，鄰近逢甲商圈、水湳生態公園、北平天津商圈等，不光有超平價早餐，房價部分也十分友好，網友實際評價「早餐豐盛，房價實惠」、「住過很多間行旅，這間的早餐真的棒」、「只要有清粥小菜就贏了」。

雅馥行旅

地址：台中市北屯區大連路一段278號

訂房專線：04-22968600

粉絲專頁：https://www.facebook.com/yafuhotel

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」