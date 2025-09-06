高評價「蔬食吃到飽」300元有找！不只熱炒、炸物強 精緻「割包、草仔粿」無限續 暢吃「多道創意料理」免服務費只要299元
蔬食吃到飽300元有找！彰化市有家高評價「蔬食吃到飽」主打299元暢吃各式美味蔬食料理，不光有常見的熱炒佳餚，還多了不少創意料理，讓蔬食吃起來更驚喜且澎湃。
位於彰化市這家「清心緣蔬食坊」以平價蔬食吃到飽受到顧客喜愛，平日每人299元、假日每人359元，且免收服務費，即可暢享秀色可餐的自助餐檯，熱炒類與炸物不在話下，還有亮點「蔬食創意料理」，時常推出新菜色，還能吃到草仔粿、割包、香椿餅等美食，即便是一再回訪都能有不同的味覺體驗。用餐的尾聲還能以甜點、冰品和水果為這一餐畫下滿足的句點。
「清心緣蔬食坊」彰化店在Google擁有4.5高分及逾2000則評論，網友分享「吃的很值得、滿足」、「有多樣的小點是在吃到飽的餐廳裡較少見到的」、「不收服務費就可以享受五星級的餐點和服務，真的讓人物超所值感動至極」，就算是不茹素者也能大快朵頤。
清心緣蔬食坊 彰化店
地址：彰化縣彰化市中華西路165號
營業時間：平日10:30-14:00、17:00-20:00；假日10:30-20:00（週二晚上公休）
電話：04-762-2399
