快訊

體育班學科被放生？學生稱「國中就放棄課業」高中英文A到Z背不出

布局2026！基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

疑雷射切割釀禍竄黑煙 台科大校舍梯間起火迅速撲滅

高評價「蔬食吃到飽」300元有找！不只熱炒、炸物強 精緻「割包、草仔粿」無限續 暢吃「多道創意料理」免服務費只要299元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

蔬食吃到飽300元有找！彰化市有家高評價「蔬食吃到飽」主打299元暢吃各式美味蔬食料理，不光有常見的熱炒佳餚，還多了不少創意料理，讓蔬食吃起來更驚喜且澎湃。

圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

位於彰化市這家「清心緣蔬食坊」以平價蔬食吃到飽受到顧客喜愛，平日每人299元、假日每人359元，且免收服務費，即可暢享秀色可餐的自助餐檯，熱炒類與炸物不在話下，還有亮點「蔬食創意料理」，時常推出新菜色，還能吃到草仔粿、割包、香椿餅等美食，即便是一再回訪都能有不同的味覺體驗。用餐的尾聲還能以甜點、冰品和水果為這一餐畫下滿足的句點。

圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

「清心緣蔬食坊」彰化店在Google擁有4.5高分及逾2000則評論，網友分享「吃的很值得、滿足」、「有多樣的小點是在吃到飽的餐廳裡較少見到的」、「不收服務費就可以享受五星級的餐點和服務，真的讓人物超所值感動至極」，就算是不茹素者也能大快朵頤。

清心緣蔬食坊 彰化店

地址：彰化縣彰化市中華西路165號

營業時間：平日10:30-14:00、17:00-20:00；假日10:30-20:00（週二晚上公休）

電話：04-762-2399

彰化店收費方式。圖／清心緣蔬食坊粉專
彰化店收費方式。圖／清心緣蔬食坊粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蔬食 素食 甜點 熱炒 炸物 吃到飽 創意料理 彰化美食

相關新聞

一週只營業三天！必比登推薦 台中「文青麵店」人氣爆棚，想吃要耐心等候

udn走跳美食／強生與小吠 這家入選米其林指南的▸繡球麵店◂位在勤美誠品附近的中興街上，一週只營業週五六日這3天依舊人氣爆棚哦！找了個週末中午來用餐，果不其然店門口前已經有很多人在候位。

高評價「蔬食吃到飽」300元有找！不只熱炒、炸物強 精緻「割包、草仔粿」無限續 暢吃「多道創意料理」免服務費只要299元

蔬食吃到飽300元有找！彰化市有家高評價「蔬食吃到飽」主打299元暢吃各式美味蔬食料理，不光有常見的熱炒佳餚，還多了...

「日月潭花火音樂嘉年華」登場！3場煙火秀一定不能錯過，搭配飯店優惠實施中

一年一度的「日月潭花火音樂嘉年華」將於今年秋季再度登場，自9月20日起連續三場在湖畔各地接力開演，結合現場音樂演出與璀璨煙火，為旅客打造兼具聽覺與視覺的饗宴。2025年特別規劃於不同週末登場，讓遊客能依行程選擇參與，感受日月潭夜晚的獨特魅力。

一秒置身歐洲山麓　與可愛羊群漫步，超療癒夏日「高山避暑秘境」

漫步青青草原，迎面而來的是高山特有的涼風與草香，映入眼簾的是遼闊草原、錯落牧欄與可愛羊群。這座位於南投仁愛鄉、海拔約1,750公尺的高原農場，早年為國軍退輔農場，融合中橫文化、原民色彩與歐式風景，歷經觀光轉型，如今已成為旅人心中的「高山避暑秘境」。

玩南投也可以這樣住！「埔里」奢華飯店、Villa、特色民宿一次看

【FunTime小編群】大家說到南投第一個想到的就是日月潭，但其實南投埔里也是熱鬧又好玩的地方，選擇埔里住宿不僅能安排的活動更多，想去日月潭的話開車就能抵達，一舉兩得！以下幾間埔里民宿與飯店，趕快收藏起來吧！

彰化在地人推薦的「涮嘴爌肉飯」！爌肉軟嫩不柴，搭配「古早味菜尾湯」真的無敵

udn走跳美食／水晶 彰化縣政府旁有間「黑豬師菜尾爌肉飯」，是在地朋友推薦的彰化爌肉飯之一，之前吃過一次覺得味道很不錯，再訪還是覺得蠻好吃的，爌肉軟嫩不柴，口味上清爽不油膩，還有古早味菜尾湯，搭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。