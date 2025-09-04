新北超夯「鴛鴦鍋399元吃到飽」回歸！「6種肉+自助吧」任你吃 升級「海鮮吃到飽」內行人曝自製「神級滷肉飯」

人氣「鴛鴦鍋399元吃到飽」回來了！新北這間在地火鍋吃到飽宣布，「內用吃到飽」強勢回歸，6種肉肉吃到飽只要399元，還可享用多樣時蔬、火鍋料、滷肉飯等美味自助吧，高CP值吸引不少人開箱朝聖。

圖／何家香香麻辣鴛鴦鍋粉專
圖／何家香香麻辣鴛鴦鍋粉專

新北中和這家「何家香香麻鴛鴦鍋」曾改為單點鍋物的消費模式，8月時確定調整為「內用吃到飽+外帶單點鍋」，宣布原受顧客青睞的「鴛鴦鍋吃到飽」正式回歸，有「6款肉肉吃到飽」399元、「肉加海鮮爽吃」549元等兩種方案，自助吧提供各式新鮮時蔬、A級火鍋料、滷肉飯、多款麵類、飲品吧與甜點、豆花、冰沙等豐富選擇。

圖／何家香香麻辣鴛鴦鍋粉專
圖／何家香香麻辣鴛鴦鍋粉專

圖／何家香香麻辣鴛鴦鍋粉專
圖／何家香香麻辣鴛鴦鍋粉專

除有培根豬、牛五花、雞腿丁等肉類暢吃外，549元方案多了鮮甜白蝦、巴沙魚片、一品鯛魚、肥美蛤蜊、東石鮮蚵、大扇貝、海釣小卷等天然海味，統統讓你吃到爽。點餐部分則採畫單方式，以避免食材浪費。

圖／何家香香麻辣鴛鴦鍋粉專
圖／何家香香麻辣鴛鴦鍋粉專

此外，「何家香香麻鴛鴦鍋」平假日價格相同，建議假日用餐先訂位。老主顧回訪後讚「改回來太棒了！非常有CP值」，還有不少人開箱後分享「來第三次了，每次都吃爆牡蠣」、「單人也可以點鴛鴦鍋很不錯」，還有內行人推薦可以自製「爆鮮黃金蟹蚵仔蝦仁滷肉飯」，如有到店用餐不妨嘗試看看喔。

何家香香麻鴛鴦鍋

地址：新北市中和區員山路311號

營業時間：11:30-22:30（最後入座21:00）

訂位專線：0973-015-653

交通指南：公車57、307至「積穗國中站」下車；捷運環狀線「中原站」步行15分鐘

停車場：積穗國小、民樂停車場（$30/小時）

備註：只收現金，另收10%清潔費

