涮乃葉「不限時吃到飽」開到年底！最強「狂涮5小時」入場時間要注意 這些門市「現做壽司、DIY鬆餅」任你吃
涮乃葉「平日不限時吃到飽」最終回！涮乃葉宣布，「平日午餐不限時」活動最後一波直接開到12/31，「全力開涮5小時」邀你一路吃到年底。
涮乃葉「平日不限時吃到飽」延長再延長，本次宣布直接優惠到12/31，最早11:00入場即可用餐至16:00，讓你盡情吃滿五小時。
參與該活動需注意入場時間，涮乃葉於平日14:30前入座皆可用餐至16:00，壽司涮乃葉（信義遠百店、高雄義享店）需在平日14:00前入場，而涮之華LaLaport台中店則需於平日14:20前進場，超過指定入場時間即恢復各店原用餐時限。
特別一提的是，有別於涮乃葉，壽司涮乃葉多了新鮮壽司、現烤鬆餅吃到飽，而涮之華亦可升級壽司吃到飽，顧客能依喜好選擇店別用餐。
另，桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店等四間門市不參與該活動；商業午餐&幸福小資餐亦不適用。如有異動則依涮乃葉粉專或官網公告為準。
而不限時活動延長的消息曝光後，吸引許多網友留言大讚「這樣子做生意就對了」、「夠給力！」、「可以慢慢吃、慢慢享受真的很爽」。
