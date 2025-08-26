快訊

兩餐降價了！9月起「299元吃到飽」全門市開跑 自助吧「韓式炸雞、各式泡麵」任你拿 升級版「肉肉吃到飽」也只要399元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／及IG@2a_traveller授權
回到最初299元吃到飽！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」十週年感謝祭，不但不漲價還「逆勢調降」，全台門市都適用，299元就能暢吃多款年糕、泡麵韓式炸雞和炸物等豐富自助吧。

「兩餐」十週年感謝祭超級狂！自9/1起特別推出抗漲大作戰，基本方案吃到飽價格由349元調降回299元，肉肉吃到飽方案則為399元（原價449元），且於全台門市不分平假日、不分時段統統適用。

值得注意的是，活動截止日期依業者公告為準，並視營運狀況進行滾動式調整；活動期間暫停供應「學生方案」；該活動限門市現場用餐，外帶、外送不適用，且不與其他優惠併用。

「兩餐」主打韓式年糕火鍋吃到飽，自助吧提供各式年糕、時蔬與火鍋料，從韓式炸雞及炸物、街頭美食魚板、韓國泡麵，再到汽水飲料吧、霜淇淋統統任你吃，年糕鍋吃完再品嘗自製炒飯，若不夠滿足還能再煮泡麵，絕對讓你挺著肚子走出店門。

兩餐十週年活動資訊

活動期間：2025/9/1起（結束日期依總公司公告為主）

優惠內容：基本方案299元/位；肉肉吃到飽方案399元/位

注意事項：全台門市不分時段/平假日皆適用；單點商品另計，總額需收10%清潔費；活動期間暫停供應「學生方案」

粉絲專頁：https://www.facebook.com/dookkitaiwan

