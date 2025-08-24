這一小鍋「268元吃到飽」！這門市限定 暢享自助吧還加碼送「培根牛、梅花豬」 到這四間秀證件「肉量免費多50%」

七夕、迎中秋，燒肉控有福了！人氣燒肉品牌「赤富士日式燒肉」推出限時降價回饋，以更親民的價格，帶來和牛、海鮮等高品質美味，不論是浪漫約會或家人團聚，都能盡情享受大口吃肉的快樂。店家特別指出，這波優惠不只要讓消費者「吃得滿足」，更希望在節慶氛圍中陪伴大家度過難忘時光。

2025-08-23 13:40