快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

承諾不再牢靠...川普可能出賣台灣2300萬人！美前官員：賴清德有3張牌

這一小鍋「268元吃到飽」！這門市限定 暢享自助吧還加碼送「培根牛、梅花豬」 到這四間秀證件「肉量免費多50%」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／這一小鍋粉專
圖／這一小鍋粉專

這一小鍋「268元吃到飽」！連鎖鍋物「這一小鍋」限店推出「平日商業午餐」優惠，還有4間指定門市限定「秀證件肉量升級加碼50%」活動，爽嗑肉肉再暢享自助吧吃到飽！

圖／這一小鍋粉專
圖／這一小鍋粉專

平日開鍋超划算！「這一小鍋」板橋中山店推出平日限定商業午餐，週一至五17:00前到店用餐，只要268元即享自助吧吃到飽（清潔費另計），還加碼贈單點肉品80g乙份，招牌培根牛、梅花豬都可選。自助吧部分還有多款時蔬、豐富火鍋料、泡麵、鍋燒麵等任你拿，飲料吧、霜淇淋也能無限續，一頓下來超級滿足。

圖／這一小鍋粉專
圖／這一小鍋粉專

圖／這一小鍋粉專
圖／這一小鍋粉專

除此之外，「這一小鍋」桃園藝文、桃園中壢、桃園青埔、新竹市府等四間門市則推出好鄰居限定優惠，即日起至8/31的每週一至五，在地居民憑證件到店內用可享「肉品免費加量50%」，免費加量吃就對了。

圖／這一小鍋粉專
圖／這一小鍋粉專

圖／這一小鍋粉專
圖／這一小鍋粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

泡麵 火鍋 吃到飽 霜淇淋 這一小鍋

相關新聞

這一小鍋「268元吃到飽」！這門市限定 暢享自助吧還加碼送「培根牛、梅花豬」 到這四間秀證件「肉量免費多50%」

這一小鍋「268元吃到飽」！連鎖鍋物「這一小鍋」限店推出「平日商業午餐」優惠，還有4間門市限定「秀證件肉量升級加碼50%」...

獨／開19年！台北人氣「阿紅的涮涮鍋」預告歇業　A5和牛、雪花牛優惠

想吃得把握機會！位於台北市吉林路上的人氣鍋物「阿紅的涮涮鍋」，預計將於今年12月20日停止營業，結束19年的營業時光。粉...

赤富士日式燒肉「宣布降價了」！最低免700元吃到飽、和牛更是免千元吃得到

七夕、迎中秋，燒肉控有福了！人氣燒肉品牌「赤富士日式燒肉」推出限時降價回饋，以更親民的價格，帶來和牛、海鮮等高品質美味，不論是浪漫約會或家人團聚，都能盡情享受大口吃肉的快樂。店家特別指出，這波優惠不只要讓消費者「吃得滿足」，更希望在節慶氛圍中陪伴大家度過難忘時光。

Buffet買1送1千元有找！ MJ Kitchen「肉食主義」晚鳥吃到飽 10道經典肉品、限定松葉蟹腳爽嗑到11月

飯店Buffet買一送一！ MJ Kitchen「肉食主義」晚鳥吃到飽 松葉蟹腳爽嗑到11月

IKEA中元節限定！全球唯一「保庇蛋糕」限量趣味登場

農曆七月來臨難免心驚驚，那就到IKEA呷甜甜、壓壓驚！繼去年的「金紙蛋糕」引發搶拍熱潮，IKEA今年再度限量推出台灣限定...

777元爽嗑28款港點！ 天母SOGO下午茶「推車港點吃到飽」再+1 港點控9月限定1.5小時無限續

777元爽嗑28款港點！ 天母SOGO下午茶「推車港點吃到飽」再+1 港點控9月必追1.5hr無限續

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。