這一小鍋「268元吃到飽」！這門市限定 暢享自助吧還加碼送「培根牛、梅花豬」 到這四間秀證件「肉量免費多50%」
這一小鍋「268元吃到飽」！連鎖鍋物「這一小鍋」限店推出「平日商業午餐」優惠，還有4間指定門市限定「秀證件肉量升級加碼50%」活動，爽嗑肉肉再暢享自助吧吃到飽！
平日開鍋超划算！「這一小鍋」板橋中山店推出平日限定商業午餐，週一至五17:00前到店用餐，只要268元即享自助吧吃到飽（清潔費另計），還加碼贈單點肉品80g乙份，招牌培根牛、梅花豬都可選。自助吧部分還有多款時蔬、豐富火鍋料、泡麵、鍋燒麵等任你拿，飲料吧、霜淇淋也能無限續，一頓下來超級滿足。
除此之外，「這一小鍋」桃園藝文、桃園中壢、桃園青埔、新竹市府等四間門市則推出好鄰居限定優惠，即日起至8/31的每週一至五，在地居民憑證件到店內用可享「肉品免費加量50%」，免費加量吃就對了。
