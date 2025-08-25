全家出招了！不輸速食專賣店 限時「8塊炸雞桶」299元、「千層蛋塔盒」180元
向連鎖速食宣戰！不光全聯炸雞桶爆紅，全家便利商店限時再推「8塊炸雞桶299元」及「千層蛋塔盒」優惠，一週有三天，CP值爆表令網友直呼「太便宜了佛心價」。
全家便利商店新推「炸雞桶、蛋塔盒優惠」，即日起至9/14的週五六日，炸雞桶任選8塊只要299元，有辣味炸棒腿、轟炸火辣雞翅、轟炸火辣炸雞腿排等3款可混搭任選；只有鹹的還不夠，再加碼「葡式千層蛋塔」一盒6入180元，平均一個蛋塔30元。
需注意的是，商品限SOHOT炎選炸烤物、現烤點心店販售；炸雞部位依各店供應為準；可先向門市預訂或使用FamiNow預定自取。SOHOT炎選炸烤物、現烤點心供應門市可至官網查詢。
全家便利商店 炸雞桶/蛋塔盒優惠資訊
活動日期：即日起～2025/9/14之週五六日（8/29-8/31、9/5-9/7、9/12-9/14）
優惠內容：炸雞桶任選8塊299元、葡式千層蛋塔盒180元
