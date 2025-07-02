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全聯「炸雞桶」贏了！一桶有「11塊炸雞」只要279元　全台販售門市一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／聯合報系資料照、Ingimage
圖／聯合報系資料照、Ingimage

全聯「炸雞桶」超俗！我愛全聯-好物老實説臉書社團有網友開箱一款高CP值「炸雞桶」，平均每塊炸雞僅約25元，引發網友熱議「真假，全聯有賣炸雞桶了嗎？」、「這樣很便宜，又是羨慕有熟食區的一天」。

全聯福利中心因販售各種生鮮食材，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
全聯福利中心因販售各種生鮮食材，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

不少人都會到全聯福利中心挖寶搶折扣，有網友在臉書社團貼文，竟在全聯買到炸雞桶，更誇張的是，一桶內有「5隻雞腿+6隻雞翅」且僅賣279元，與市面每塊約要40元相比，性價比超級高。

不過，全聯炸雞桶目前並不在全門市販售，根據《NOWNEWS》報導，全聯回應「全聯炸雞桶自5月底於北、中、南15家門市開始販售」，未來將陸續增加販售門市。

全聯炸雞桶販售門市一覽

南港旗艦、文山興隆、內湖舊宗、淡水淡金、淡水淡大、泰山全興、楊梅中山北、龍潭北龍、苗栗正義、台中南門、東勢東關、員林、善化中山、左營博愛三、小港平和

示意圖。圖／AI製圖
示意圖。圖／AI製圖

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CP值 全聯福利中心 挖寶 炸雞

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