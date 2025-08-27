千葉火鍋「哈根達斯吃到飽」來了！9月新訊一次看 肥美秋蟹任你吃 全台獨家「鮑魚吃到飽」只在這家
中秋節要開鍋！千葉火鍋集結旗下四大鍋物品牌於9月祭出會員專屬優惠，最高享5折半價超級好康，還加碼哈根達斯吃到飽，以及限定九孔鮑魚暢吃活動，最新資訊全在這一篇。
9/1至9/30，千葉火鍋針對千葉會員霸氣推出專屬福利，加入千葉火鍋線上會員即享折扣，依店別與會員等級享有9至5折等不同優惠。9月壽星還有折扣好康，至千葉火鍋用餐最高享5折，無會員的當月壽星亦可憑證件享85折，且不分平假日/餐期、不限次數，天天享優惠。詳情依各店公告為準。
此外，為迎中秋佳節，千葉火鍋以高級冰品「哈根達斯」及當季肥美「秋蟹」領軍打造「冰火交融」主題。特別為會員推出哈根達斯活動，普卡、金卡會員贈哈根達斯雪糕/迷你杯買一送一券乙張，黑卡會員享哈根達斯雪糕/迷你杯免費兌換券乙張。另，至新千葉火鍋點C餐及特餐直接升級「哈根達斯雪糕/迷你杯吃到飽」；到極千葉火鍋選擇999元以上餐別亦享「哈根達斯雪糕/迷你杯吃到飽」。
秋蟹部分，千葉火鍋、享千葉火鍋於9月每週六、日加碼供應秋蟹料理；至新千葉火鍋點選B餐以上方案享「秋蟹吃到飽」；極千葉火鍋則不限餐別皆享「秋蟹吃到飽」。
而全台獨家「頂級九孔鮑魚吃到飽」則是千葉火鍋竹北會館限定，即日起每週六、日到店用餐皆可吃到現撈上桌的九孔鮑魚，懂吃老饕記得衝這家才不會白跑喔！以上餐點供應情況均依現場為準。
