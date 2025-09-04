現在素食越做越好吃！台北素食餐廳名單推薦，聚餐、約會都適合

【FunTime小編群】聚餐時有朋友吃素怎麼辦？素食是現在相當盛行的飲食方式，現在素食選擇也越來越豐富，想要吃素變得不那麼麻煩，更厲害的是還有各種類型的素食餐廳可以選擇！小編真心覺得近期有很多素食餐廳都讓人大開眼界，讓不是吃素的朋友也吃的津津有味，今天小編就要來介紹幾間台北素食餐廳，有朋友吃素就去這裡啦！吃飽該跟朋友散個步消化一下，台北、新北景點都整理在台北旅遊全攻略囉！

BaganHood蔬食餐酒館。 圖／IG,tmcarmenn

養心茶樓

養心茶樓。 圖／IG,zoey.foodie

首先要介紹的是「養心茶樓」，養心茶樓為了讓素食不受限於既有的框架，結合港式茶餐廳，成為台北第一家素食飲茶餐廳，邀請來自五星級酒店的大廚，研發各式特色的素食飲茶料理，精緻美味的程度，不吃素食的人也會愛上。推薦蘿蔔絲酥餅必點，其他可以依據個人喜好來點喔！

營業時間：平日11:30-14:20、14:30-16:30、17:30-21:30／假日11:00-16:00、17:00-21:30

地址：台北市中山區松江路128號2樓

交通：捷運松江南京站8號出口出站即可抵達

小小樹食

小小樹食。 圖／IG,hunghuiho

小小樹食在台北有兩家分店，是人氣相當高的素食店，提倡彈性蔬食，成立的初衷是希望可以讓人們偶爾一餐選擇願意蔬食，小小樹食販售的餐點相當多元，像是酸白菜蒸餃、韓式炸雞、薯餅、義大利麵、佛陀碗、甜點等，餐點不含肉但道道美味，且每一道菜都有標示是否含蛋奶、五辛、含辣、全素、含蠶豆等等，最貼心的是都可以客製化喔！如果無肉不歡的朋友遇上吃素的朋友，一起來這裡吃看看吧～用餐環境也相當舒適喔！

【大安本店】

營業時間：12:00-21:00

地址：台北市大安區大安路一段116巷17號

交通：捷運忠孝復興站3號出口，步行約4分鐘

【敦南店】

營業時間：12:00-21:00

地址：台北市大安區敦化南路二段39之1號

交通：捷運信義安和站2號出口，步行約7分鐘

【忠泰店】

營業時間：週日-週四11:00-21:30／週五、週六11:00-22:00

地址：台北市中山區樂群三路200號4樓之3

交通：捷運劍南路站3號出口，步行約5分鐘

【 Diamond Towers 一館店】

營業時間：週日-週四11:00-21:30／週五、週六11:00-22:00

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號4樓

交通：捷運忠孝復興站2號出口，步行約3分鐘

上善豆家

上善豆家。 圖／IG,rosecheng.daily

上善豆家的店面非常美，主要採木質裝潢，店內座位很寬敞，讓小編每次經過都會忍不住停下來多看好幾眼啊～上善豆家是一家日式文青風格的素食店，提供全素、蛋奶素，也曾被評為「全台五大必吃蔬食餐廳」喔！上善豆家主打豆類料理，包含手作的豆腐、豆花、豆漿、豆包，也有鍋物、燒餅、飯食及麵食等選擇，從早餐到晚餐都有提供，點套餐的話還有蔬食Buffet區吃到飽，完全大滿足，小編推薦第一次去的朋友可以點脆皮冰花煎餃來吃看看，它可是上善豆家的超熱賣餐點！

營業時間：平日11:30-14:30、17:30-21:00／假日11:30-15:00、17:00-21:00

地址：台北市大安區復興南路一段107巷16號

交通：捷運忠孝復興站4號出口，步行約4分鐘

果然匯

果然匯。 圖／IG, yu_ru_61

果然匯在台北、板橋、桃園及高雄都有分店，是饗賓餐飲集團的旗下品牌（旗下還有饗饗、旭集、饗食天堂、開飯川食堂），由此可以知道餐點絕對不遜色！果然匯主要採用蔬果及原形食材來料理，也會慎選食材的來源，店內以自助式buffet的方式供餐，每道餐點都會標示出全素、含蛋、含奶、五辛等不同的素別，若有特殊食材像是酒類、堅果等等也都會標出來喔～千變萬化的特色蔬食料理，從披薩、飯及麵食、壽司、甜點、冷盤，還有各種熟食應有盡有，小編超級推薦！

【台北天母店】

營業時間：平日11:30-15:00、17:30-21:00／假日11:30-14:00、14:30-16:30、17:30-21:00

地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1

交通：捷運明德站1號出口，步行21分鐘

春天素食

春天素食。 圖／kkday

春天素食在台北及台中各有一家分店，是素食界的老牌餐廳了，主要也是採歐式自助餐的方式，讓來用餐的客人都可以自取喜歡的菜色！春天素食的菜色有近百道，而且還會不定期更換菜單；從蔬菜、湯品、飯及麵食、水果、甜點都有，每一道菜都不馬虎，整體吃起來CP值非常高！一不小心就吃太飽了（笑）。

營業時間：11:45-14:00、14:30-16:30、17:45-21:00

地址：台北市大安區和平東路一段177號3樓

交通：捷運古亭站5號出口，步行約10分鐘

