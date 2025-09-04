快訊

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

檢建議再押！控柯文哲以科技突破法律禁令是「司法奇觀」

邱議瑩搧羅智強耳光 「你是沒被打過喔」賠20萬、犯公然侮辱罪

現在素食越做越好吃！台北素食餐廳名單推薦，聚餐、約會都適合

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／IG,tmcarmenn、IG,zoey.foodie
圖／IG,tmcarmenn、IG,zoey.foodie

【FunTime小編群】聚餐時有朋友吃素怎麼辦？素食是現在相當盛行的飲食方式，現在素食選擇也越來越豐富，想要吃素變得不那麼麻煩，更厲害的是還有各種類型的素食餐廳可以選擇！小編真心覺得近期有很多素食餐廳都讓人大開眼界，讓不是吃素的朋友也吃的津津有味，今天小編就要來介紹幾間台北素食餐廳，有朋友吃素就去這裡啦！吃飽該跟朋友散個步消化一下，台北、新北景點都整理在台北旅遊全攻略囉！

BaganHood蔬食餐酒館。 圖／IG,tmcarmenn
BaganHood蔬食餐酒館。 圖／IG,tmcarmenn

養心茶樓

養心茶樓。 圖／IG,zoey.foodie
養心茶樓。 圖／IG,zoey.foodie

首先要介紹的是「養心茶樓」，養心茶樓為了讓素食不受限於既有的框架，結合港式茶餐廳，成為台北第一家素食飲茶餐廳，邀請來自五星級酒店的大廚，研發各式特色的素食飲茶料理，精緻美味的程度，不吃素食的人也會愛上。推薦蘿蔔絲酥餅必點，其他可以依據個人喜好來點喔！

營業時間：平日11:30-14:20、14:30-16:30、17:30-21:30／假日11:00-16:00、17:00-21:30

地址：台北市中山區松江路128號2樓

交通：捷運松江南京站8號出口出站即可抵達

小小樹食

小小樹食。 圖／IG,hunghuiho
小小樹食。 圖／IG,hunghuiho

小小樹食在台北有兩家分店，是人氣相當高的素食店，提倡彈性蔬食，成立的初衷是希望可以讓人們偶爾一餐選擇願意蔬食，小小樹食販售的餐點相當多元，像是酸白菜蒸餃、韓式炸雞、薯餅、義大利麵、佛陀碗、甜點等，餐點不含肉但道道美味，且每一道菜都有標示是否含蛋奶、五辛、含辣、全素、含蠶豆等等，最貼心的是都可以客製化喔！如果無肉不歡的朋友遇上吃素的朋友，一起來這裡吃看看吧～用餐環境也相當舒適喔！

【大安本店】

營業時間：12:00-21:00

地址：台北市大安區大安路一段116巷17號

交通：捷運忠孝復興站3號出口，步行約4分鐘

【敦南店】

營業時間：12:00-21:00

地址：台北市大安區敦化南路二段39之1號

交通：捷運信義安和站2號出口，步行約7分鐘

【忠泰店】

營業時間：週日-週四11:00-21:30／週五、週六11:00-22:00

地址：台北市中山區樂群三路200號4樓之3

交通：捷運劍南路站3號出口，步行約5分鐘

【 Diamond Towers 一館店】

營業時間：週日-週四11:00-21:30／週五、週六11:00-22:00

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號4樓

交通：捷運忠孝復興站2號出口，步行約3分鐘

上善豆家

上善豆家。 圖／IG,rosecheng.daily
上善豆家。 圖／IG,rosecheng.daily

上善豆家的店面非常美，主要採木質裝潢，店內座位很寬敞，讓小編每次經過都會忍不住停下來多看好幾眼啊～上善豆家是一家日式文青風格的素食店，提供全素、蛋奶素，也曾被評為「全台五大必吃蔬食餐廳」喔！上善豆家主打豆類料理，包含手作的豆腐、豆花、豆漿、豆包，也有鍋物、燒餅、飯食及麵食等選擇，從早餐到晚餐都有提供，點套餐的話還有蔬食Buffet區吃到飽，完全大滿足，小編推薦第一次去的朋友可以點脆皮冰花煎餃來吃看看，它可是上善豆家的超熱賣餐點！

營業時間：平日11:30-14:30、17:30-21:00／假日11:30-15:00、17:00-21:00

地址：台北市大安區復興南路一段107巷16號

交通：捷運忠孝復興站4號出口，步行約4分鐘

果然匯

果然匯。 圖／IG, yu_ru_61
果然匯。 圖／IG, yu_ru_61

果然匯在台北、板橋、桃園及高雄都有分店，是饗賓餐飲集團的旗下品牌（旗下還有饗饗、旭集、饗食天堂、開飯川食堂），由此可以知道餐點絕對不遜色！果然匯主要採用蔬果及原形食材來料理，也會慎選食材的來源，店內以自助式buffet的方式供餐，每道餐點都會標示出全素、含蛋、含奶、五辛等不同的素別，若有特殊食材像是酒類、堅果等等也都會標出來喔～千變萬化的特色蔬食料理，從披薩、飯及麵食、壽司、甜點、冷盤，還有各種熟食應有盡有，小編超級推薦！

【台北天母店】

營業時間：平日11:30-15:00、17:30-21:00／假日11:30-14:00、14:30-16:30、17:30-21:00

地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1

交通：捷運明德站1號出口，步行21分鐘

春天素食

春天素食。 圖／kkday
春天素食。 圖／kkday

春天素食在台北及台中各有一家分店，是素食界的老牌餐廳了，主要也是採歐式自助餐的方式，讓來用餐的客人都可以自取喜歡的菜色！春天素食的菜色有近百道，而且還會不定期更換菜單；從蔬菜、湯品、飯及麵食、水果、甜點都有，每一道菜都不馬虎，整體吃起來CP值非常高！一不小心就吃太飽了（笑）。

營業時間：11:45-14:00、14:30-16:30、17:45-21:00

地址：台北市大安區和平東路一段177號3樓

交通：捷運古亭站5號出口，步行約10分鐘

延伸閱讀>>【台北素食餐廳推薦】這些都是素食？港式、餐酒館、吃到飽通通有

想知道更多實用台北旅遊攻略，請看「台北旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

素食 蔬食 果然匯

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

五股捷運工地吊車突翻覆 灑水車駕駛險遭砸驚悚瞬間曝光

高雄捷運O9站B、C基地公開招商 可望引資135億元挹注建設

高捷O9站B、C基地聯開案招商 近30家業者參加

出門約會「不想搭捷運」被說是公主！網點關鍵：沒資格抱怨

相關新聞

「咖啡爽節」週末登場！匯聚咖啡比賽、市集與人氣餐車打造台北秋日限定咖啡盛典

一年一度的咖啡盛事「咖啡爽節」將於 9 月 6 日至 9 月 7 日在臺北市客家文化主題公園熱鬧登場，結合國際賽事、市集與講座，帶來全方位的咖啡體驗。今年活動集結四大國際咖啡賽事，邀請國內外好手同場競技；現場更有超過 50 個咖啡與茶飲品牌進駐，搭配 30 多個有機與客家小農攤位，讓民眾一邊品嚐職人手沖與特色飲品，一邊探索在地食材的魅力，體驗最道地的咖啡文化氛圍。

現在素食越做越好吃！台北素食餐廳名單推薦，聚餐、約會都適合

【FunTime小編群】聚餐時有朋友吃素怎麼辦？素食是現在相當盛行的飲食方式，現在素食選擇也越來越豐富，想要吃素變得不那麼麻煩，更厲害的是還有各種類型的素食餐廳可以選擇！小編真心覺得近期有很多素食餐廳都讓人大開眼界，讓不是吃素的朋友也吃的津津有味，今天小編就要來介紹幾間台北素食餐廳，有朋友吃素就去這裡啦！吃飽該跟朋友散個步消化一下，台北、新北景點都整理在台北旅遊全攻略囉！

台北免費賞花景點｜紫色天使花浪漫盛放 搭配碑林意境十足！

想在城市裡捕捉療癒美景？台北國父紀念館的「天使花」正值盛開期，粉嫩紫色的花海搭配莊嚴碑林，讓人瞬間進入詩意氛圍。

台北溫泉新地標！「北投版湯圍溝公園」完工日曝光 新型「足湯驛站、滑步車賽道」全齡友好

免跑宜蘭礁溪！北投「磺港公園」自今年7月中起進行改建，將增設「溫泉泡腳池」及足湯相關配置，其他場域新設計也同步曝光，...

人氣銅板小吃推薦！ 台北「吳興街美食」學生、上班族都愛的4間巷弄美食

台北信義區除了百貨林立、商業氣息濃厚的信義計畫區外，另一頭的吳興街則低調藏著許多在地人從學生時期一路吃到上班的「日常愛店」。這篇由 RG小編實地踩點整理，帶你認識 4 間最受學生與上班族歡迎的巷弄老店，從主食到甜點一次收進口袋！

關渡好吃義式冰淇淋專賣店，買大送小一球只要60元！最愛西瓜口味好清爽

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 在勝記油飯吃完午餐後，天氣熱到想吃冰，斜對面剛好就有一間香草國度，每次到北投關渡都會注意到這間，剛好夏天天氣熱，適合來杯冰淇淋。 香草國度提

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。