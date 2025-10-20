快訊

毛孩被毒殺拖命回家見主人最後一面 台中此巷道已5隻狗被毒死

高教貧窮／研究生月薪30K 學者諷：培養科學界顏回？

第3次形成…18秒震動創造燕子口堰塞湖 太魯閣一地標消失了

城堡民宿、雲海山巒一次滿足！精選清境平價住宿推薦

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
清境牧羊人山莊 。圖／agoda
清境牧羊人山莊 。圖／agoda

【FunTime小編群】清境農場有著一大片綿延不盡的青青草原，空氣清新、視野遼闊，風景相當優美～是台灣極具人氣的觀光聖地之一，來到清境相當適合玩個兩天一夜，住上一晚不用趕著下山才能好好享受清境之美！小編今天就要來推薦清境平價住宿，入住不怕荷包大失血，快跟著小編看下去吧！

清境住宿推薦｜快速導覽＋分類

來到清境，不論是喜歡異國風情、沈醉在山景雲海，還是想大啖熱騰騰的火鍋，這裡的住宿選擇都能滿足！以下就幫你快速分類，找到最適合的清境住宿：

➢ 特色民宿浪漫的歐洲莊園或溫潤的日式木屋設計，感受不同氛圍的度假體驗

➢ 民宿火鍋城：住宿結合火鍋餐廳，晚餐免煩惱，下樓就能享受在地食材熬煮的暖心鍋物

➢ 景觀住宿：推開窗就能賞日出、夕陽與雲霧繚繞，把清境的壯闊美景盡收眼底

清境住宿推薦｜歐式／日式特色民宿

喜歡體驗不同民宿風格的旅客看過來～清境有許多非常有特色的民宿風格，有像是來到歐洲的是歐式莊園、也有日式風格的原木民宿，多種不同的設計裝潢，都能讓旅人感受到截然不同的度假體驗。

歐鄉美邸

歐鄉美邸 。圖／agoda
歐鄉美邸 。圖／agoda

歐鄉美邸 。圖／agoda
歐鄉美邸 。圖／agoda

歐鄉美邸 。圖／agoda
歐鄉美邸 。圖／agoda

特色：

1. 歐式建築設計，環境舒適

2. 風景壯觀，白天能看見整片雲海與老英格蘭莊園、晚上可觀星

3. 入住即提供超級美味的下午茶－手工餅乾和伯爵茶

距離清境農場：開車7分鐘

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村35號

愛薰閣會館

愛薰閣會館 。圖／agoda
愛薰閣會館 。圖／agoda

愛薰閣會館 。圖／agoda
愛薰閣會館 。圖／agoda

愛薰閣會館
愛薰閣會館

特色：

1. 精緻的原木建築，帶有日式風情

2. 極佳的景觀視野，白天可以賞雲海、夜晚看星斗

3. 每間房皆有膠囊咖啡機、免治馬桶

距離清境農場：開車10分鐘

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷14-3號

清境住宿推薦｜民宿火鍋城，晚餐免煩惱

每次上山旅遊都在煩惱晚餐該怎麼辦嗎？以下兩間清境住宿除了有提供住處之外，也有經營火鍋店，讓旅客不用再為用餐煩惱，只要出房門下樓，就能直接享受在地新鮮食材熬煮的鍋物，真的是既方便又暖心呢！

山．行旅

山．行旅 。圖／agoda
山．行旅 。圖／agoda

山．行旅 。圖／agoda
山．行旅 。圖／agoda

山．行旅 。圖／agoda
山．行旅 。圖／agoda

特色：

1. 提供超澎湃一泊三食

2. 交通位置佳，附近就有便利商店、到清境開車只要2分鐘

3. 一樓為當地評價極高的火鍋餐廳、二樓為住宿

距離清境農場：開車3分鐘

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉仁和路223號

清境住宿推薦｜雲海、山景一次滿足

來到清境，最不能錯過的就是這裡壯闊的高山美景與變化萬千的雲海。這裡的許多民宿都擁有極佳的視野，只要推開窗就能看到層層山巒與雲霧繚繞，還能賞日出或是夕陽喔～

瑪格麗特花園

瑪格麗特花園 。圖／agoda
瑪格麗特花園 。圖／agoda

瑪格麗特花園 。圖／agoda
瑪格麗特花園 。圖／agoda

瑪格麗特花園 。圖／agoda
瑪格麗特花園 。圖／agoda

特色：

1. 白天坐擁無敵山湖景，夜晚在陽台看滿天星空

2. 房內空間超寬敞、大面積玻璃採光佳，部分房型有獨立小陽台

3. 寵物友善，適合有毛小孩的家庭

距離清境農場：開9分鐘

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉信義巷39之1號

清境天星渡假民宿

清境天星渡假民宿 。圖／agoda
清境天星渡假民宿 。圖／agoda

清境天星渡假民宿 。圖／agoda
清境天星渡假民宿 。圖／agoda

清境天星渡假民宿 。圖／agoda
清境天星渡假民宿 。圖／agoda

特色：

1. 頂樓夜間無光害、視線無遮蔽，為清境最佳觀星地點

2. 所有房型皆有免治馬桶及雙筒望遠鏡可觀星及賞景

3. 部分房型有雙面窗，採光極佳、可將美景一覽無遺

距離清境農場：開車6分鐘

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉仁和路182-3號

延伸閱讀>>【清境住宿推薦】平價也有好選擇！9間清境高CP值住宿介紹

想知道更多實用清境旅遊攻略，請看「清境農場攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

民宿 火鍋 美景

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

前3季非法旅館民宿開罰近億元 台北日租套房開罰227次居冠

住的舒適也要有質感！ 「超美宜蘭民宿」都在這，讓你美照拍不完

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

熱心救災卻「開口要優惠」 花蓮民宿業者嘆：愛心不能變成情勒

相關新聞

城堡民宿、雲海山巒一次滿足！精選清境平價住宿推薦

【FunTime小編群】清境農場有著一大片綿延不盡的青青草原，空氣清新、視野遼闊，風景相當優美～是台灣極具人氣的觀光聖地之一，來到清境相當適合玩個兩天一夜，住上一晚不用趕著下山才能好好享受清境之美！小編今天就要來推薦清境平價住宿，入住不怕荷包大失血，快跟著小編看下去吧！

泡湯、美食、住宿一次滿足！北投麗禧年度最強線上旅展限時開賣

秋冬泡湯旺季來臨，全台唯一擁有米其林入選餐廳的度假飯店──北投麗禧溫泉酒店，於10月20日至11月10日23點止，推出年度線上旅展限時優惠活動，所有票券祭出全年最低折扣，住宿券最低42折起、泡湯美饌僅

國泰航空2025線上旅展開跑！全球75大精選航點限時8折起 官網訂票最高再折2000

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「ITF台北國際旅展」即將登場，國泰航空官網推出線上旅展優惠，即日起至11/14，精選全球75個熱門航點限時8折起，三大旅展優惠線上搶先開跑，邀請旅客隨心啟程，探索世界

爸媽們好評推薦！帶小孩放電必住的「台北親子飯店」

【FunTime小編群】爸比媽咪看過來！今天小編要推薦幾家台北親子飯店，讓大家週末不無聊之外，還能住得很舒適；這些台北親子飯店不僅親子友善，有的提供親子設施、有的還有兒童備品，快來看看吧！

高雄「星光水岸公園」回歸了！免費親水樂園開放，海洋派對10/24熱鬧登場

高雄最新親水景點登場！位於亞洲新灣區的「星光水岸公園」在睽違多年後重新開放，以全新風貌結合水上設施與海洋風情，打造適合親子共遊的城市度假場域。園區鄰近高雄港灣與85大樓，放眼可見湛藍海景與遊艇碼頭，白天可戲水消暑，夜晚更化身為閃耀星光的浪漫水岸。

最關鍵是「人」！ 好的「領隊/導遊」 勝過百張廣告

【文・總編輯 唐偉展】 在旅遊業中，「人」是最關鍵的資產，領隊與導遊不只是帶團走行程，更是知識傳遞者與旅行社的品牌代言人。近期某起「領隊對團員嗆聲」事件，再次凸顯部分領隊欠缺專業與服務熱忱，不僅破壞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。