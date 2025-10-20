城堡民宿、雲海山巒一次滿足！精選清境平價住宿推薦
【FunTime小編群】清境農場有著一大片綿延不盡的青青草原，空氣清新、視野遼闊，風景相當優美～是台灣極具人氣的觀光聖地之一，來到清境相當適合玩個兩天一夜，住上一晚不用趕著下山才能好好享受清境之美！小編今天就要來推薦清境平價住宿，入住不怕荷包大失血，快跟著小編看下去吧！
清境住宿推薦｜快速導覽＋分類
來到清境，不論是喜歡異國風情、沈醉在山景雲海，還是想大啖熱騰騰的火鍋，這裡的住宿選擇都能滿足！以下就幫你快速分類，找到最適合的清境住宿：
➢ 特色民宿：浪漫的歐洲莊園或溫潤的日式木屋設計，感受不同氛圍的度假體驗
➢ 民宿火鍋城：住宿結合火鍋餐廳，晚餐免煩惱，下樓就能享受在地食材熬煮的暖心鍋物
➢ 景觀住宿：推開窗就能賞日出、夕陽與雲霧繚繞，把清境的壯闊美景盡收眼底
清境住宿推薦｜歐式／日式特色民宿
喜歡體驗不同民宿風格的旅客看過來～清境有許多非常有特色的民宿風格，有像是來到歐洲的是歐式莊園、也有日式風格的原木民宿，多種不同的設計裝潢，都能讓旅人感受到截然不同的度假體驗。
歐鄉美邸
特色：
1. 歐式建築設計，環境舒適
2. 風景壯觀，白天能看見整片雲海與老英格蘭莊園、晚上可觀星
3. 入住即提供超級美味的下午茶－手工餅乾和伯爵茶
距離清境農場：開車7分鐘
訂房網評價：8.7/10(Agoda)
地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村35號
愛薰閣會館
特色：
1. 精緻的原木建築，帶有日式風情
2. 極佳的景觀視野，白天可以賞雲海、夜晚看星斗
3. 每間房皆有膠囊咖啡機、免治馬桶
距離清境農場：開車10分鐘
訂房網評價：8.8/10(Agoda)
地址：南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷14-3號
清境住宿推薦｜民宿火鍋城，晚餐免煩惱
每次上山旅遊都在煩惱晚餐該怎麼辦嗎？以下兩間清境住宿除了有提供住處之外，也有經營火鍋店，讓旅客不用再為用餐煩惱，只要出房門下樓，就能直接享受在地新鮮食材熬煮的鍋物，真的是既方便又暖心呢！
山．行旅
特色：
1. 提供超澎湃一泊三食
2. 交通位置佳，附近就有便利商店、到清境開車只要2分鐘
3. 一樓為當地評價極高的火鍋餐廳、二樓為住宿
距離清境農場：開車3分鐘
訂房網評價：8.3/10(Agoda)
地址：南投縣仁愛鄉仁和路223號
清境住宿推薦｜雲海、山景一次滿足
來到清境，最不能錯過的就是這裡壯闊的高山美景與變化萬千的雲海。這裡的許多民宿都擁有極佳的視野，只要推開窗就能看到層層山巒與雲霧繚繞，還能賞日出或是夕陽喔～
瑪格麗特花園
特色：
1. 白天坐擁無敵山湖景，夜晚在陽台看滿天星空
2. 房內空間超寬敞、大面積玻璃採光佳，部分房型有獨立小陽台
3. 寵物友善，適合有毛小孩的家庭
距離清境農場：開9分鐘
訂房網評價：8.2/10(Agoda)
地址：南投縣仁愛鄉信義巷39之1號
清境天星渡假民宿
特色：
1. 頂樓夜間無光害、視線無遮蔽，為清境最佳觀星地點
2. 所有房型皆有免治馬桶及雙筒望遠鏡可觀星及賞景
3. 部分房型有雙面窗，採光極佳、可將美景一覽無遺
距離清境農場：開車6分鐘
訂房網評價：8.6/10(Agoda)
地址：南投縣仁愛鄉仁和路182-3號
