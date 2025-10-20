城堡民宿、雲海山巒一次滿足！精選清境平價住宿推薦

【FunTime小編群】清境農場有著一大片綿延不盡的青青草原，空氣清新、視野遼闊，風景相當優美～是台灣極具人氣的觀光聖地之一，來到清境相當適合玩個兩天一夜，住上一晚不用趕著下山才能好好享受清境之美！小編今天就要來推薦清境平價住宿，入住不怕荷包大失血，快跟著小編看下去吧！

清境住宿推薦｜快速導覽＋分類

來到清境，不論是喜歡異國風情、沈醉在山景雲海，還是想大啖熱騰騰的火鍋，這裡的住宿選擇都能滿足！以下就幫你快速分類，找到最適合的清境住宿：

➢ 特色民宿：浪漫的歐洲莊園或溫潤的日式木屋設計，感受不同氛圍的度假體驗

➢ 民宿火鍋城：住宿結合火鍋餐廳，晚餐免煩惱，下樓就能享受在地食材熬煮的暖心鍋物

➢ 景觀住宿：推開窗就能賞日出、夕陽與雲霧繚繞，把清境的壯闊美景盡收眼底

清境住宿推薦｜歐式／日式特色民宿

喜歡體驗不同民宿風格的旅客看過來～清境有許多非常有特色的民宿風格，有像是來到歐洲的是歐式莊園、也有日式風格的原木民宿，多種不同的設計裝潢，都能讓旅人感受到截然不同的度假體驗。

歐鄉美邸

歐鄉美邸 。圖／agoda

歐鄉美邸 。圖／agoda

歐鄉美邸 。圖／agoda

特色：

1. 歐式建築設計，環境舒適

2. 風景壯觀，白天能看見整片雲海與老英格蘭莊園、晚上可觀星

3. 入住即提供超級美味的下午茶－手工餅乾和伯爵茶

距離清境農場：開車7分鐘

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村35號

愛薰閣會館

愛薰閣會館 。圖／agoda

愛薰閣會館 。圖／agoda

愛薰閣會館

特色：

1. 精緻的原木建築，帶有日式風情

2. 極佳的景觀視野，白天可以賞雲海、夜晚看星斗

3. 每間房皆有膠囊咖啡機、免治馬桶

距離清境農場：開車10分鐘

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷14-3號

清境住宿推薦｜民宿火鍋城，晚餐免煩惱

每次上山旅遊都在煩惱晚餐該怎麼辦嗎？以下兩間清境住宿除了有提供住處之外，也有經營火鍋店，讓旅客不用再為用餐煩惱，只要出房門下樓，就能直接享受在地新鮮食材熬煮的鍋物，真的是既方便又暖心呢！

山．行旅

山．行旅 。圖／agoda

山．行旅 。圖／agoda

山．行旅 。圖／agoda

特色：

1. 提供超澎湃一泊三食

2. 交通位置佳，附近就有便利商店、到清境開車只要2分鐘

3. 一樓為當地評價極高的火鍋餐廳、二樓為住宿

距離清境農場：開車3分鐘

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉仁和路223號

清境住宿推薦｜雲海、山景一次滿足

來到清境，最不能錯過的就是這裡壯闊的高山美景與變化萬千的雲海。這裡的許多民宿都擁有極佳的視野，只要推開窗就能看到層層山巒與雲霧繚繞，還能賞日出或是夕陽喔～

瑪格麗特花園

瑪格麗特花園 。圖／agoda

瑪格麗特花園 。圖／agoda

瑪格麗特花園 。圖／agoda

特色：

1. 白天坐擁無敵山湖景，夜晚在陽台看滿天星空

2. 房內空間超寬敞、大面積玻璃採光佳，部分房型有獨立小陽台

3. 寵物友善，適合有毛小孩的家庭

距離清境農場：開9分鐘

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉信義巷39之1號

清境天星渡假民宿

清境天星渡假民宿 。圖／agoda

清境天星渡假民宿 。圖／agoda

清境天星渡假民宿 。圖／agoda

特色：

1. 頂樓夜間無光害、視線無遮蔽，為清境最佳觀星地點

2. 所有房型皆有免治馬桶及雙筒望遠鏡可觀星及賞景

3. 部分房型有雙面窗，採光極佳、可將美景一覽無遺

距離清境農場：開車6分鐘

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉仁和路182-3號

