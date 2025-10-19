帶孩子玩沖繩住哪？超值「親子友善飯店」推薦 小孩玩瘋、爸媽也輕鬆

【FunTime小編群】沖繩自由行是夏天親子出遊的首選，湛藍的海景和島嶼風情，絕對能留下美好的回憶！但是該如何選擇才能住到親子友善飯店，孩子玩得開心，大人也能輕鬆渡假呢？這次FunTime小編將介紹幾間沖繩親子飯店，每間的設施都很豐富，不僅兒童免費入住，還提供嬰幼兒用品租借，讓全家大小都能安心享受渡假時光～

快速導覽｜沖繩親子飯店挑選技巧

沖繩南部、中部有許多親子友善飯店，對於帶孩子出遊的爸媽而言，入住這些飯店可以減輕許多負擔，只要在預訂前留意三大重點，一定可以挑選出適合全家大小的沖繩親子飯店。

1.親子友善措施、嬰幼兒用品租借

預訂前可以先去各家飯店的官網，查看兒童免費入住的年齡限制、早餐的兒童收費價格、是否有提供床圍欄、推車、嬰兒床等物品租借、額外的福利和物品贈送。

2.地點便利性

方便的地點下飛機就立刻開啟渡假模式，減少孩子舟車勞頓的不適感，全家人也能隨時去逛街購物、品嘗美食小吃、海灘散步踏浪，更能感受到當地的人文風情。

3.遊樂設施、活動的豐富性

好玩的設施不僅讓孩子開心，大人也可以更輕鬆地享受渡假。一樣能在官網查詢飯店是否提供兒童遊戲室、特別的表演、兒童專用戲水池、滑水道或其他海上設施等。

恩納村親子飯店｜特色主題、遊樂設施豐富

恩納村位於沖繩中部，以擁有私人海灘的海景渡假村聞名，大多數渡假村都有豐富的遊樂設施和水上活動，帶孩子入住絕對會玩到不想回家，白天把電都放完，晚上就能快快入睡，爸媽也能好好休息啦～

沖繩太陽碼頭喜來登度假酒店｜海上滑索ｘ室內遊樂設施

沖繩太陽碼頭喜來登度假酒店(Sheraton Okinawa Sunmarina Resort)擁有全沖繩唯一的海上滑索，長達250公尺的索道，從上而下的俯瞰大海，有種在海上飛翔的感覺！無論室內、室外的設施都十分有趣，私人海灘包含獨木舟、玻璃船、沙灘排球、騎馬等活動。飯店內則有兒童遊戲室、PS4遊戲區、撞球室，即使遇到天氣不好也一樣能玩得開心～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達

2.從那霸機場開車，車程約50分鐘

附近景點：陽光瑪麗娜海灘、麗山濱海公園

停車設施：付費停車場，500日圓/1晚（最多1500日圓）

沖繩蒙特利Spa度假酒店｜兒童滑水道ｘ全海景房設計

沖繩蒙特利Spa度假酒店(Hotel Monterey Okinawa Spa and Resort)是恩納村的海景渡假村，所有房型都是海景房，推開房門就能看見漂亮的海景！戶外設有造浪池、游泳池與適合兒童的滑水道。室內也有天然溫泉、較淺的兒童泳池，以及嬰兒及兒童分開的遊戲室，玩起來更安心！每位帶著兒童入住的旅客會拿到可愛的睡衣，也能租借嬰兒車、嬰兒床、尿布除臭袋、輔助馬桶座，非常親子友善～

小編小提醒：6歲以下兒童不加床，可以免費入住喔！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.從那霸機場開車，車程約60分鐘

附近景點：殘波岬燈塔、琉球村、青之洞窟

停車設施：付費停車場，500日圓/1晚（最高1500日圓）

那霸親子飯店｜機場附近、那霸國際通超好逛

那霸位於沖繩南部，距離那霸機場只要約20分鐘的車程，即使不自駕也能搭乘單軌電車前往。其中最受歡迎的住宿區域是國際通附近的飯店，一條街道滿足吃喝玩樂的所有需求，即使帶著孩子也能隨時去逛街購物、吃美食。

海洋飯店｜每天五片尿布ｘ泡盛放題

海洋飯店(Hotel Ocean)相當重視親子旅客的體驗感，帶孩童入住會附上濕紙巾和尿布，接下來每天都會給五片尿布，非常貼心！在設施活動方面，有闖關卡、扭蛋機能讓孩子集章玩遊戲，也有專屬的淺水池和游泳圈，而且晚上還有免費蕎麥麵、冰淇淋可以吃。另外，偷偷告訴爸爸媽媽們，兒童遊戲區旁邊是24小時泡盛放題，一定要來一杯好好放鬆一下～

小編小提醒：6歲以下不加床免費入住。

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：地鐵安里站步行5分鐘

附近景點：國際通、牧志第一市場

停車設施：付費停車場，1500日圓/1晚

沖繩逸之彩飯店｜免費拉麵口味多ｘ泡盛暢飲

沖繩逸之彩飯店(Okinawa Hinode Hotel)的渡假氛圍濃厚，大廳提供冰淇淋、泡盛的暢飲，每天晚上都有免費拉麵可以吃，口味每天更換，連續住幾天也吃不膩！從飯店走路到國際通約5分鐘的路程，逛完還能回飯店泡溫泉，實在是太享受。對於親子旅客提供兒童用品租借，裝床圍欄的服務，以及12歲以下孩童可以免費入住喔～

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：地鐵牧志站步行2分鐘

附近景點：國際通、榮町市場

停車設施：付費停車場，2000日圓/1晚

美國村親子飯店｜日落海灘、逛街購物的天堂

美國村位於沖繩中部，除了是熱門住宿區域之外，本身也是充滿異國風情的景點，還有著知名的日落海灘。這裡的飯店都擁有完善的親子友善措施，貼心提供多項用品租借及不加床免費入住的服務。

沖繩阿利比拉日航度假飯店｜腳踏車租借ｘ嬰幼兒餐點

沖繩阿利比拉日航度假飯店(Hotel Nikko Alivila)提供腳踏車和嘟嘟車租賃的服務，可以全家大小一起體驗在沖繩海岸兜風的感覺～特別貼心的提供兒童護欄、嬰兒車、嬰兒床等用品租借，若是爸媽想去瘋玩水上設施，也有付費的臨時保母幫你顧孩子。此外，6歲以下的孩童不加床免費入住，也有嬰幼兒餐點製作的服務，有需要都能向櫃檯詢問喔～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達

2.從那霸機場開車，車程約70分鐘

附近景點：尼萊海灘

停車設施：免費停車場

沖繩海灘塔飯店｜美國村對面ｘ提供奶粉

沖繩海灘塔飯店(The Beach Tower Okinawa)是一間媽媽界廣為流傳的優質親子飯店，位在日落海灘旁邊，離美國村非常近，想要逛街購物吃美食都沒問題！每間房間都有大大的落地窗，小編最推薦入住海景房型，這樣無敵的海景就能陪伴你入睡～在設施方面頗為豐富，像是露天泳池、桑拿、泡湯池和商店應有盡有，親子入住會提供奶粉、尿布、濕紙巾等等，難怪媽媽們這麼愛！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.從那霸機場開車，車程約40分鐘

附近景點：美國村、日落海灘、AEON購物中心

停車設施：付費停車場，1000日圓/1晚

