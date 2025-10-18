爸媽們好評推薦！帶小孩放電必住的「台北親子飯店」

【FunTime小編群】爸比媽咪看過來！今天小編要推薦幾家台北親子飯店，讓大家週末不無聊之外，還能住得很舒適；這些台北親子飯店不僅親子友善，有的提供親子設施、有的還有兒童備品，快來看看吧！

福容大飯店-福隆 。圖／agoda

台北親子飯店這樣選！4大住宿類型一次看

帶孩子到台北玩，還不知道要怎麼選住宿嗎？別擔心！這次幫大家整理了台北4大類型的親子飯店，快跟著小編繼續看下去吧～

➢ 台北市中心親子飯店：交通超方便，近捷運與景點，主題房和遊戲設施通通有

➢ 陽明山親子飯店：親近大自然，飯店設施提供籃球場、戲水池與超大溫泉樂園

➢ 北海岸親子飯店：淡水、野柳、福隆一次看！出飯店就能到海邊玩

➢ 台北溫泉親子飯店：冬天首選！溫泉湯池＋親子設施，大人放鬆、小孩放電剛剛好

台北市中心親子飯店

如果是搭乘交通運輸工具來到台北的家庭，那台北市中心的親子飯店是最佳選擇！這裡的交通最為便利，捷運四通八達，讓你輕鬆抵達台北各個必訪的知名景點！

路徒PLUS行旅-站前館

路徒PLUS行旅-站前館 。圖／agoda

路徒PLUS行旅-站前館 。圖／agoda

距離台北車站Z8出口走路只需1分鐘的路徒PLUS行旅，非常適合沒有開車的親子家庭來入住，館內大廳的裝潢走的是遊樂園的設計，可以在大廳觀賞大投影幕播放電影，還有放滿娃娃零食的旋轉小鹿、販售現做的三明治的美式餐車，真的會懷疑自己是不是去到室內樂園，另外房間也有依照人數、設計有不同種類的房型，而且不管哪種房型都附有免治馬桶和影音串流平台可以收看，住宿體驗直接UP UP！館內也設有溜滑梯的遊戲室，不用出飯店也能讓小孩子玩耍放電！

訂房網評價：8.8/10 (Agoda)

地址：台北市中正區忠孝西路一段80號4F

附近景點：京站時尚廣場開車約5分鐘、國立臺灣博物館開車約6分鐘

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店 。圖／kkday

台北喜來登大飯店 。圖／agoda

台北喜來登大飯店的業主為寒舍集團，並與國際萬豪集團簽訂合作，由這兩大集團共同營運的飯店就可以知道設施跟服務都有一定品質！在設施方面，台北喜來登大飯店除了健身房、三溫暖、游泳池、迴力球場等，還有設置最適合親子家庭的「手拉手樂園」，樂園採分齡設計，有球池滑梯區、娃娃廚房區、小車積木區，也有科技電玩區！要擄獲各年齡層的小朋友都不是問題呀～房型的部分也很多元，其中還有「動物森林」、「叢林小鎮」、「史前探險」、「恐龍王國」四種親子主題房型哦！

訂房網評價：8.7/10 (Agoda)

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

附近景點：華山文創園區開車約4分鐘、台北車站開車約4分鐘

台北福華大飯店

台北福華大飯店 。圖／agoda

台北福華大飯店 。圖／agoda

身為一間五星級飯店台北福華大飯店，對於親子家庭特別推出了三種風格的親子主題套房，分別是甜甜寶貝、動物寶貝和海洋寶貝，房間內不僅牆上有充滿童趣的插畫設計，更是打造出了一區兒童專屬的遊樂天地，直接把遊戲室搬到房間，想要怎麼玩就怎麼玩，玩不夠的話飯店內還有兒童休憩室和戶外泳池可以使用，另外飯店有提供嬰兒備品，需要的家長們可以向飯店人員詢問索取喔~

訂房網評價：8.5/10 (Agoda)

地址：台北市大安區仁愛路三段160號

附近景點：大安森林公園開車約5分鐘、遠東SOGO台北忠孝館開車約6分鐘

陽明山親子飯店

如果是想要遠離市區塵囂，到大自然中渡假放鬆，陽明山上的親子飯店推薦給你～以下這兩間親子飯店，除了有提供兒童主題房型之外，還有2千坪大的溫泉樂園、籃球場和戲水池等豐富設施。

陽明山天籟渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店 。圖／agoda

陽明山天籟渡假酒店 。圖／agoda

陽明山天籟渡假酒店位於陽明山，由於靠近金山很適合順遊金山來場小旅行，也可以安排待在飯店，因為陽明山天籟渡假酒店擁有2000坪大的溫泉樂園，設施豐富，除了各式溫泉池以外，從泳池、健身房、DIY教室、室內外球類設施以及小朋友最喜歡的兒童遊戲室都有，房型的部分除了一般客房，還有海上船屋四人房、童話森林六人房等主題房型，非常適合親子家庭入住哦！

訂房網評價：8.3/10 (Agoda)

地址：新北市金山區名流路1-7號

附近景點：金山老街開車11分鐘、野柳地質公園開車22分鐘

北海岸親子飯店

不論是野柳、淡水還是福隆，位於北海岸的親子飯店，他們最大的特色就是都有海景房，而且輕鬆就能抵達海邊，如果是想要帶孩子玩水的爸媽們，住在北海岸旁邊準沒錯！

白宮行舘沙灘溫泉度假村

白宮行舘沙灘溫泉度假村 。圖／agoda

白宮行舘沙灘溫泉度假村 。圖／agoda

白宮行舘沙灘溫泉度假村是一座全台最鄰近沙灘的純白歐式建築飯店，飯店內設施豐富，包含深海溫泉、蒸氣室、烤箱、健身房、烤肉設施，還有最適合親子家庭的兒童遊戲室（球池、滑梯、家家酒等遊具）、娛樂廳（賽車、太鼓達人、桌球桌等遊戲機台）。最棒的是房型很多元，頂級沙灘及奢華沙灘房型都可以直通沙灘，其中頂級房型還有附設車庫哦！白宮行館能賞海景、泡溫泉，也能讓小朋友玩得很開心，是超讚的台北親子飯店！

訂房網評價：8.4/10 (Agoda)

地址：新北市萬里區瑪鋉路264號

附近景點：萬里拳頭石開車約3分鐘、萬里海水浴場步行約8分鐘

淡水漁人碼頭福容大飯店

淡水漁人碼頭福容大飯店 。圖／kkday

淡水漁人碼頭福容大飯店 。圖／agoda

接著要介紹的台北親子飯店也是福容飯店！淡水漁人碼頭福容大飯店建築外觀為郵輪造型，就佇立在淡水河旁～頗有渡假的愜意風情。淡水漁人碼頭福容大飯店的設施非常豐富，除了景觀泳池、溫泉池、健身房、SPA、球類中心之外，也有適合小朋友的兒童遊戲及閱讀區以及室內300坪的室內親子館—淡水阿熊勇闖歡樂島。親子房型還提供市景阿熊、海景阿熊、山河景阿熊電玩房，可愛到超犯規啦～趕快帶寶貝來渡假吧！

訂房網評價：8.5/10 (Agoda)

地址：新北市淡水區觀海路83號

附近景點：漁人碼頭觀景平台步行約4分鐘、淡水老街開車約10分鐘

薆悅酒店-野柳渡假館

薆悅酒店-野柳渡假館 。圖／agoda

薆悅酒店-野柳渡假館 。圖／agoda

薆悅酒店-野柳渡假館鄰近野柳海洋世界及野柳地質公園，除了適合親子家庭帶小寶貝去認識認識地質景觀之外，飯店內的親子設施也十分豐富，以航海為主題的400坪親子遊戲室，裡面有溜滑梯、彈跳床、球池、攀岩牆、遊戲機台以及小朋友最愛的賽車道，薆悅酒店-野柳渡假館還有親子手作DIY活動唷～若有需要嬰兒備品也可以事先跟飯店預約！

訂房網評價：8.7/10 (Agoda)

地址：新北市萬里區港東路162-2號

附近景點：野柳海洋世界步行約2分鐘、野柳地質公園步行約6分鐘

台北溫泉親子飯店

有夏季適合的海景親子飯店，當然也有冬天超推的溫泉親子飯店啦～台北這兩間溫泉親子飯店結合了多種豐富的親子設施以及舒適的溫泉湯池，不只適合小朋友來這裡放電，也是大人們好好放鬆紓壓的好住所！

北投亞太飯店

北投亞太飯店 。圖／agoda

北投亞太飯店 。圖／agoda

北投亞太飯店不僅適合情侶入住，也非常適合親子家庭哦！雖然在房型的部分有經典房、豪華房以及亞太套房之分，但是每個房型都有超大的石砌泡湯浴池，在公共設施的部分也有提供大眾風呂、SPA、泳池，泳池旁還有戲水區很適合親子同樂哦～除此之外，北投亞太飯店也有附設VR體感遊戲區、手作DIY教室，是相當不錯的台北親子飯店！

訂房網評價：8.7/10 (Agoda)

地址：台北市北投區幽雅路31號

附近景點：北投地熱谷開車約3分鐘、北投圖書館開車約5分鐘

