紅眼班機必看！羽田機場附近飯店推薦，下機後馬上到

【FunTime小編群】廉航在台灣的航線越來越多了，雖然三不五時祭出超級優惠票價，讓人搶到頭破血流，但往往價錢誘人，時段卻是非常冷門的半夜到羽田機場的紅眼或清晨，所以需要在羽田機場過夜找住宿的人數大幅增加，如果你也買到羽田機場的紅眼航班，那一定要看本期小編推薦的羽田機場住宿，這些羽田機場住宿在網路上口碑都相當不錯，快先來筆記！

快速導覽｜羽田機場附近住宿

羽田機場周遭住宿非常多！除了機場本身就有多間飯店外，京急機場線沿線也有許多不錯的選擇，車程都在十分鐘左右、一下就到，且多數都有提供免費接駁車，完全不用擔心！現在就來看看吧～

羽田機場飯店｜羽田機場內住宿

東京羽田機場第三航廈皇家花園飯店

東京羽田機場第三航廈皇家花園飯店。 圖／Agoda

東京羽田機場第三航廈皇家花園飯店。 圖／Agoda

東京羽田機場第三航廈皇家花園飯店(The Royal Park Hotel Tokyo Handa Airport Terminal 3)為連鎖飯店，位於羽田機場第3航站，1樓有免費接駁巴士往來第1號和2號航站樓，絕對是再方便不過的羽田機場附近住宿選擇。飯店設計堂皇又氣派，嶄新又漂亮的裝潢非常討人喜歡，而且還有提供兌幣機，小編覺得是個特別適合商務人士需要在羽田機場過夜的住宿。房間設計現代簡約，空間寬敞，非常適合搭紅眼的旅客好好休息。

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：羽田機場第3航站樓步行約5分鐘

羽田機場維拉芳泉大飯店

羽田機場維拉芳泉大飯店。 圖／Agoda

羽田機場維拉芳泉大飯店。 圖／Agoda

羽田機場維拉芳泉大飯店(Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport)同樣位在第三航廈，下飛機後就可以速速入住超輕鬆！房間內部簡約乾淨外、飯店的機能也很不錯，有設置24小時自動外幣兌換機、二樓也有LAWSON，隨時要換錢或是肚子餓都不用煩惱！此外，飯店也有溫泉及健身房（皆需付費），泡湯的同時還能一覽富士山眼中真的超級雙倍享受。

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：羽田機場第3航站樓步行約1分鐘

羽田機場飯店｜天空橋站住宿

羽田大都會大飯店

羽田大都會大飯店。 圖／Agoda

羽田大都會大飯店。 圖／Agoda

2023年10月中新開幕的羽田大都會大飯店(Hotel Metropolitan Tokyo Haneda)離羽田空港第三航廈僅一站的距離，交通時間大約五分鐘。飯店頂樓的觀景台能夠俯瞰整座羽田機場，還能看到飛機起降，甚至有些客房內也可以看見機場，超夢幻～飯店內部走都會時尚感，裝潢俐落沉穩，非常適合商務人士，另外，設施除了餐廳buffet之外，也有健身房、投幣洗衣間等，想在這裡多住幾天也完全沒問題！

訂房網評價：9.2/10(agoda)

交通：京急機場線「天空橋」站出站即抵達

羽田機場飯店｜穴守稻荷站住宿

東京羽田日航都市飯店

東京羽田日航都市飯店。 圖／Agoda

東京羽田日航都市飯店。 圖／Agoda

東京羽田日航都市飯店(Hotel JAL City Haneda Tokyo) 地點便利，離地鐵距離很近，且有免費機場接駁來往羽田機場，最早凌晨5:00就有車從飯店開往羽田機場國際航廈，對於隔天有早班班機的旅客是非常好的住宿選擇、最晚一班機場至飯店的接駁車也有到晚上12點。且飯店周邊附近有超商和Sukiya，對旅客來說相當便利、半夜抵達或清晨出門都不怕會餓肚子。

訂房網評價：8.5/10(agoda)

交通：免費接駁/京急機場線「穴守稻荷站」步行約5分鐘

羽田機場飯店｜大鳥居站住宿

羽田美居酒店

羽田美居酒店。 圖／Agoda

羽田美居酒店。 圖／Agoda

羽田美居酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)是法國時尚連鎖飯店品牌「Mercure Hotel」在日本開設的第9間飯店，位在「大鳥居站」附近，搭乘京急空港線至羽田機場只需要8分鐘路程，交通超方便！館內設有餐廳、酒吧、健身中心和會議室等，設施齊全，客房裝潢以東京都會風格為主，簡約大氣，讓所有旅客都可以在這裡獲得充分的休息，非常推薦剛下飛機或是隔天一早就要出發機場的旅客選擇羽田美居酒店～

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：京急機場線大鳥居站東口步行4分鐘／穴守稻荷站步行6分鐘

延伸閱讀>>【2025羽田機場住宿】紅眼必住！9間東京羽田機場旁飯店

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」