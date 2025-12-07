雲林一日遊就來這裡玩吧！超夯景點推薦，好玩又好拍～

【FunTime小編群】台灣處處是風景，雲林也不例外，雖然有些人可能對雲林比較陌生，但雲林其實也有很多美麗的景點，這次FunTime小編就要來介紹幾個推薦的雲林景點給大家，每個都好玩又好拍！下個週末不妨就安排個雲林一日遊吧～別忘了把今天介紹的雲林景點加入行程中哦！

雲林布袋戲館

雲林布袋戲館。 圖／虎尾鎮公所

雲林布袋戲館在日治時期是虎尾郡郡役所，而虎尾又是布袋戲故鄉，後決定將歷史建築活化作為推廣布袋戲文化的場所。館內詳細介紹布袋戲的歷史沿革，展示珍藏腳本、不同時代及不同國家的布袋戲偶，有導覽解說，也有各種跟布袋戲有關的體驗活動與演出。另外還規劃了茶館、戲院、日治時期拘留所、文創商品館等多樣空間，無論大人小孩來到這裡不會無聊，且收穫滿滿！雲林布袋戲館周圍還有三個雲林歷史古蹟，有早期的消防局、高官住所、地政事務所，推薦可以一併參觀～

小編小提醒：雲林布袋戲館會定期更換展出內容，且每個月會有不同演出，建議先至官方臉書查看資訊及演出時間喔～

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段498號

交通：

▸火車：於斗南火車站搭乘7102A、7102B號公車→於虎尾站下車步行約1分鐘

▸高鐵：於高鐵雲林站搭乘7101、7103、7104、7114號公車→於虎尾站下車步行約1分鐘

營業時間：10:00-18:00（週一、二公休）

良作工場農業文創館

良作工場農業文創館。 圖／IG, a_____ton

良作工場農業文創館超級特別，是專門為豬打造的觀光工廠，各個角落都可以見到豬的裝置藝術，園區內有標示參觀動線，也有簡單的闖關遊戲～館內以淺顯易懂的插圖、影片及擺設來介紹與豬有關的各種知識，包括生平、環境、養殖方式、品種差異等等，千萬不要覺得無聊，絕對比想像中活潑有趣許多！這裡最大看點絕對是工廠內的豬肉加工廠，使用玻璃窗，讓參訪者可以看見肉品分切產線的實際情況，同時也有餐廳可以讓大家在現場品嘗到最新鮮的豬肉料理，整個場館規劃得非常用心舒適！

地址：雲林縣大埤鄉豐田路57號

交通：

▸火車：搭乘火車至石龜車站→步行約17分鐘

▸高鐵：於高鐵雲林站搭乘7701號公車→於石龜溪站下車步行約11分鐘

營業時間：9:30-17:00（週一、二公休）

餐廳開放時間：10:30-16:00

門票：全票200元、優惠票100元（皆可全抵館內消費）

澄霖沉香味道森林館

澄霖沉香味道森林館。 圖／IG, che_0102

澄霖沉香味道森林館有「台版兼六園」之稱，以日式庭園風格打造，也因此成為近期IG熱門打卡景點，愛心景觀生態池、落雨松以及千年沉香木為園區增添了幾分禪意，走在園區內心靈都沉澱了呢～除了散步拍美照以外，館內也販售沉香商品，還可以參觀沉香生長、製作的過程，以及一些沉香雕刻品哦！

地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

交通：國道一號虎尾交流道下→145乙縣道左轉，繼續直行即可抵達

營業時間：08:30-17:30

斗六雲中街生活聚落

斗六雲中街生活聚落。 圖／IG, lililililily_20

斗六雲中街生活聚落是一片保留日式建築的文創聚落，這裡有幾間特色咖啡店，很適合在午後前來漫步、喝杯咖啡，在雲林過一個愜意的午後。斗六雲中街離斗六火車站很近，交通易達度高，搭火車旅行的朋友們也可以輕鬆前往喔！

地址：雲林縣斗六市雲中街12~18號

交通：斗六車站步行5分鐘

營業時間：11:00-19:00 （週一公休）

古坑珍．粉紅城堡水漾森林教堂

古坑珍．粉紅城堡水漾森林教堂。 圖／ IG, double.leo.tw

這個擁有充滿異國風情名字的城堡，是近期雲林最夯的必訪景點之一，這裡是餐廳、教堂，同時也是間民宿。教堂四周栽種落羽松，映照在池面非常美麗，且園區內的戶外鋼琴、水上時鐘和樹教堂等場景都經過精心佈置，想要拍出美美的照片，來這裡就對了！

地址：雲林縣古坑鄉湳仔50號

交通：國道三號古坑出口接台78線→左轉台3線

營業時間：09:00-17:00（週二、三公休）

門票：200元（100元可抵消費）

樹仔腳堤希望鳥巢

樹仔腳堤希望鳥巢。 圖／IG, syl.vialife

又發現一處雲林的絕美秘境啦！「希望鳥巢」是搭建在兩棵苦楝樹上的樹屋，由當地社區發展協會打造，每年到了3、4月是苦楝花開時，白色又帶點紫的花海綻放，超夢幻～站在樹屋上放眼望去的田園風光非常療癒，無論遠拍或近看都好看！趕快來找找這個隱藏秘境吧！

地址：雲林縣莿桐鄉饒平村樹仔腳社區（Google 導航苦楝花樹屋）

營業時間：06:00-18:00

